Kubota jako pierwszy japoński producent wypuszcza na rynek ciągniki elektryczne. Na razie są to małe ciągniki komunalne. Traktor LXe-261 zostanie udostępniony do długoterminowego wynajmu dla lokalnych gmin w Europie od kwietnia 2023 r.

Podobnie jak inni wielcy gracze na światowym rynku, również Kubota opowiada się za neutralnością pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r. Wszystko w ramach wizji środowiskowej ogłoszonej w 2021 r. Według planów zmniejszenia emisji CO2 japońska firma będzie proponowała coraz więcej produktów z napędem elektrycznym, hybrydowym, wodorowym.

Nie jest tajemnicą, że Kubota w Europie świetnie sobie radzi w segmencie kompaktowych ciągników do konserwacji parków i zarządzania innych terenów zielonych. Aby dostosować swoje produkty do europejskich przepisów w ofercie muszą znaleźć się niewielkie ciągniki elektryczne, wszak poszczególne regiony w całej Europie zaostrzają przepisy. Kubota prowadziła już intensywne badania i rozwój ciągników elektrycznych, przeprowadzając jednocześnie próby terenowe w Paryżu.

Na ile starczy bateria?

Prawie każdy miłośnik techniki, nie tylko rolniczej, wie, że podstawowym wyzwaniem w rozwoju ciągników elektrycznych jest zapewnienie wielu godzin nieprzerwanej pracy. O ile w małych maszynach jest to już w miarę dostępne, to w dużych problem jest nadal dość spory.

Niewielki ciągnik Kubota LXe-261 jest wyposażony w akumulator o dużej pojemności, który zapewnia szybkie ładowanie w ciągu godziny i średnio 3-4 godziny ciągłej pracy. Szybkie ładowanie w porze lunchu do użytku popołudniowego po wyczerpaniu akumulatorów podczas porannej pracy może się sprawdzić podczas robót porządkowych na ulicach miejscowości, trawnikach lub w ogrodach.

LXe-261 powinien sprawdzić się podczas koszenia, ciągnięcia innych narzędzi i różnych prac związanych z zarządzaniem terenami zielonymi w parkach i innych rezerwatach przyrody.

Co przyniesie program pilotażowy?

Kubota liczy na otrzymanie sporej dawki informacji zwrotnej od klientów i konkretnych problemów napotykanych podczas rzeczywistego użytkowania sprzętu elektrycznego.

Mała elektryczna Kubota to dopiero początek zmian w japońskiej firmie, fot. mat. prasowe

Elektryczna Kubota od 2023 r.

Dzięki długoterminowej usłudze wynajmu ciągnika LXe-261 Kubota przyspieszy rozwój produktów przyjaznych dla środowiska i liczy na dalsze rozszerzenie swojej linii produktów zeroemisyjnych.

Wstępne uruchomienie usługi planowane jest na kwiecień 2023 r. m. in. we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii. Na razie nie wiemy nic na temat polskich odbiorców. Docelową grupą klientów są gminy i inne organy publiczne. Wynajem jest planowany na okres od 2 do 5 lat.

Kompaktowy ciągnik elektryczny LXe-261 posiada moc wyjściową w wysokości 19,1 kW (26 KM) i jest wyposażony w baterie litowo-jonowe.

Pierwszy był Farmtrac

Warto wspomnieć, że pierwszym małym elektrycznym ciągnikiem oferowanym w Europie był zaprezentowany w 2020 r. Farmtrac FT25G wyposażony w silnik o mocy 18 kW (24,5 KM). Niestety ciągnik nie był nigdy oferowany w Polsce.