Kubota z ładowaczmi MX. Podpisano umowę OEM

Kubota ogłosiła strategiczne partnerstwo OEM (Original Equipment Manufacturer, z ang. Dostawca oryginalnego wyposażenia) z francuską marką MX – uznanym producentem ładowaczy czołowych. Dzięki niemu MX będzie dostarczać swoje ładowacze czołowe do ciągników Kubota serii M.

Nowa umowa OEM obejmie następujące ciągniki Kubota serii M: M7003, M6002, MGX-IV, M5002 i M4003. Kubota kooperuje z MX od 8 lat w zakresie dedykowanych podnośników przednich i od 3 lat w zakresie ładowaczy czołowych LK2400H lub LK2100H.

Firma MX, założona w 1951 roku, jest obecnie największym producentem ładowaczy czołowych we Francji i drugim co do wielkości w Europie. Rozwój MX opiera się na silnej sieci dilerów i importerów oraz na oddziałach handlowych w Wielkiej Brytanii i Niemczech, aby rozprowadzać kompletną gamę produktów w 64 krajach na całym świecie.

Umowa partnerska ma przynieźć ogromne korzyści dla obu stron. Współpraca pomoże promować synergię między działami badawczo-rozwojowymi obu firm, jednocześnie zwiększając dynamikę sprzedaży dzięki dostarczeniu kompleksowego rozwiązania łączącego w jednej ofercie ciągnik, ładowacz czołowy i narzędzia.

- Dwa słowa, które podsumowują filozofię naszej firmy to: innowacja i współpraca. Partnerstwo z marką Kubota jest ucieleśnieniem tych dwóch pojęć, stanowiąc podstawę każdej udanej umowy – stwierdził Frédéric Martin, Prezes MX.

Mel McGlinchey, Wiceprezes pionu Marketingu Tractor Business Unit marki Kubota w Europie, komentuje:

- Dzięki współpracy z MX, Kubota może teraz zaoferować europejskim hodowcom bydła mlecznego i trzody jeszcze bardziej kompleksowe rozwiązanie dla ich potrzeb. Cieszymy się z kooperacji z MX w ramach dalszego rozwoju naszej obecności w Europie.

Kubota i MX jeszcze w tym roku planują wypuścić na rynek dwa nowe rozwiązania dla ładowaczy czołowych do modeli M4003 i M5002.Te nowe produkty będą posiadały innowacyjne rozwiązanie, MX e-Pilot S System®, pionierską technologię sterowania ładowaczem, obejmującą takie funkcje jak: zapinanie i odpinanie narzędzi, aktywację i dezaktywację amortyzacji oraz funkcję ciągłego działania trzeciej sekcji hydraulicznej, która pozwala na stałe zasilanie ładowacza bez konieczności przytrzymywania przycisku.

