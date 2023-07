Zobacz galerię

Kto produkuje najwięcej maszyn rolniczych na świecie, nie biorąc pod uwagę wytwórców traktorów i kombajnów? Odpowiedź jest prosta: Kuhn. W zeszłym tygodniu byliśmy na międzynarodowych pokazach nowości producenta z Alzacji. Jak na tak wielką firmę przystało premier było naprawdę sporo.

Na farmie firmy Kuhn pod Saverne (w tym mieście znajduje się najstarszy zakład francuskiego producenta) zgromadzono 80 maszyn, w większości nowych i premierowych, albo takich, w których w ostatnich miesiącach przeprowadzono znaczące modernizacje.

Na konferencję przyjechało 71 dziennikarzy z 20 europejskich krajów. Oprócz zapoznania się z maszynami w towarzystwie przedstawicieli firmy Kuhn, mogliśmy obejrzeć poszczególne maszyny w akcji, czyli zagregowane z ciągnikami, pracujące na polu lub na łące, w zależności od typu urządzenia.

Kuhn myśli o przyszłości

Pierwszym elementem wizyty w Alzacji było spotkanie z szefem firmy i prezesem CEMA (Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Maszyn Rolniczych), Thierrym Krierem oraz Rolfem Schneiderem, dyrektorem sprzedaży marki Kuhn. Alzaccy menadżerowie opowiedzieli o planach firmy oraz o sytuacji w rolnictwie, teraz i w najbliższych latach.

CEO Kuhna, Thierry Krier, mówił o planach firmy Kuhn, fot. K.Pawłowski

Ze wszystkich wyliczeń, statystyk i prognoz wynika, że za kilkanaście lat liczba ludności na ziemi dojdzie do prawie 10 miliardów, produkcja żywności wzrośnie o 50 proc., a powierzchnia rolna nie zmieni się w diametralny sposób. To wszystko będzie się odbywać przy starzejących się gospodarstwach, bez młodych ludzi, którzy coraz częściej wybierają miasto i kariery w innych branżach oraz przy ograniczeniach w stosowaniu chemii i wody, a także przy akompaniamencie pojazdów nienapędzanych już starym dobrym olejem napędowym.

Co ciekawe nie ma powodów by bać się tej przyszłości, bowiem najprawdopodobniej uda nam się nakarmić wszystkich, a rolnicy nadal będą pracować i zarabiać, choć trochę inaczej. Odpowiedzią na to wszystko są maszyny – większe, wydajniejsze, autonomiczne – po prostu odpowiadające standardom nowych czasów.

Thierry Krier powiedział, że „Kuhn myśli o tym co będzie za 5, 10, 30 lat. Na tym to polega, by być zawsze trochę do przodu”. Stąd te wszystkie modernizacje, nowości i premiery.

Autonomiczny wóz paszowy Aura, fot. K.Pawłowski

Kuhn przedstawi robota polowego o nazwie Karl

Wiele z prezentowanych maszyn już jest przystosowana do większych wydajności i wymogów rolnictwa przyszłości. Ale przedstawicielami rolnictwa jeszcze bardziej tkwiącego w 2030 r. jest prezentowany w gospodarstwie koło Saverne autonomiczny wóz paszowy Aura, który jest w stanie załadować paszę z silosu przez głowicę mielącą, a potem ją podać, bez ingerencji operatora. Ba! Robi znacznie więcej.

Thierry Krier zapowiedział także premierę robota polowego o nazwie Kuhn Karl. Francuska firma pracowała nad podobną maszyną o 6 -7 lat. Powstały 4 prototypy. Ten ostatni, który zobaczymy dopiero na targach Agritechnica 2023 w listopadzie br. będzie maszyną, która trafi do sprzedaży w przyszłości. Oczywiście testy jeszcze trwają, ale Kuhn Karl jest już dopracowany i opracowany w taki sposób by praktycznie od razu trafić do gospodarstw gotowych na nowe rozwiązania.

Kuhn Karl zostanie zaprezentowany dopiero na targach w Hanowerze w listopadzie 2023 r., fot. K.Pawłowski

Jakimi funkcjami zaskoczy nas Karl? Dokładnie nie wiadomo. Krier powiedział, że spektrum możliwości zaskoczy wszystkich oraz zapowiedział, że do tej pory świat nie widział tak dopracowanego robota polowego. W tym wypadku Kuhn podszedł do tematu nieco inaczej. Maszyna była opracowywana odwrotnie – z punktu widzenia maszyny dołączanej, a nie z punktu widzenia samego nośnika narzędzi.

Karl na razie będzie pewną wizją, która zapewne się rozwinie i wkrótce będzie standardem. W tej chwili zarówno przepisy, jak i sami rolnicy, nie są do końca przygotowani na tak duży przeskok.

Z drugiej strony Aura już pracuje w kilku gospodarstwach we Francji. I to nie w ramach testu, a jako pełnoprawne maszyny sprzedane rolnikom za konkretne pieniądze. W tej chwili autonomiczny wóz paszowy Kuhna jest napędzany silnikiem wysokoprężnym Kohlera, ale w 2025 r. przewidywana jest także wersja elektryczna.

Zielonkowe nowości Kuhna

Po sprzęcie z krainy nowości Kuhna oprowadzili nas Ireneusz Dobrowolski i Katarzyna Rucińska-Kokosicka reprezentujący polski oddział Kuhn Maszyny Rolnicze, którzy przy każdym urządzeniu próbowali dziennikarzom z Polski przybliżyć wszelkie szczegóły i niuanse dotyczące zmian.

Po świecie nowych maszyn Kuhna oprowadził nas m. in. Ireneusz Dobrowolski, fot. K.Pawłowski

Oprócz Aury i pewnych nowości w wozach paszowych (również samojezdnych) marka Kuhn zaprezentowała także mnóstwo modernizacji i premier w maszynach zielonkowych, które dla alzackiej marki są niezwykle ważne.

Zaprezentowano kilka kosiarek, które w większości na polskim rynku już zadebiutowały. Przede wszystkim największe wrażenie nadal robi zestaw składający się z maszyny o oznaczeniu FC 13460 RA, na tym pokazie połączonej z urządzeniem przednim FC 3525 DF. Kosiarka o szerokości 13,4 m z przenośnikiem pokosu była już w Polsce pokazywana m. in. na Zielonym Agro Show. Kosiarki przednie wbrew pozorom nie są pchane, ale ciągnione co pozwala im idealnie dostosowywać się do terenu.

Inną premierą Kuhna były prasy zmiennokomorowe serii VB 3200. Na rynku pojawią się aż cztery nowe modele, które będą różnić się od siebie wydajnością i parametrami. Premierowe maszyny zapewniają o 10 proc. większą wydajność w porównaniu z obecnymi modelami VB 3160 i VB 3190 oraz o 10 proc. większą gęstość bel dzięki nowej opcji Progressive Density Plus.

Nowe prasy serii VB 3200 to o 10 proc. większa wydajność oraz gęstość bel, fot. K.Pawłowski

Sporo czasu przedstawiciele Kuhna spędzili przy przetrząsarkach oraz zgrabiarkach. W tym segmencie znajdziemy naprawdę sporo nowych zagadnień i rozwiązań. Jedną z nich jest przetrząsarka GF 13003, czyli pierwsza zawieszana maszyna tego typu o szerokości roboczej 13 m. Do całości dochodzi pomysłowa i opatentowana kinematyka, która sprawia, że maszyna ma kompaktowe wymiary w transporcie drogowym (mniej niż 4 m wysokości i 3 m szerokości).

Drugim przewodnikiem po nowościach Kuhna była Katarzyna Rucińska-Kokosicka, fot. K.Pawłowski

Niezwykle ciekawie zapowiada się zgrabiarka GA 8131 CL, którą wyposażono w centralny podbieracz plonu. Opatentowane przez Kuhna rozwiązanie sprawia, że pasza jest przemieszczana i zbierana na całej szerokości roboczej. Pas paszy między karuzelami o szerokości 1,8 m jest podnoszony z podłoża.

A jeśli ktoś chce zbierać paszę jeszcze bardziej czystszą i zdrowszą to powinien zainteresować się zgrabiarkami taśmowymi serii Merge Maxx. Tym razem po raz pierwszy zobaczyliśmy w akcji wersję zawieszaną z przodu Merge Maxx 440 F. Inną nowością w zgrabiarkach jest model karuzelowy GA 10231 wyposażony w Isobus i całkowicie nowy interfejs użytkownika.

Nowe maszyny uprawowe

W siewnikach, agregatach, bronach i innych sprzętach polowych z logo Kuhn także pojawi się sporo nowości i zmian. Można zacząć od siewników mechanicznych Sitera serii 100. Gama obejmuje siewnik Sitera 310 wyposażony w redlice piersiowe, siewnik Sitera 320 z redlicami jednotalerzowymi oraz siewnik Sitera 330 wyposażony w sekcje wysiewające Seedflex 100.

W zależności od wybranej konfiguracji aparat wysiewający może być napędzany mechanicznie lub elektrycznie (w modelach Sitera 320 e i 330 e). Elektryczny napęd wysiewu to wydajne i wygodne rozwiązanie, które oszczędza czas np. podczas prób kręconych. Po wprowadzeniu do terminala sterującego wartości masy, silnik zajmie się resztą, automatycznie dostosowując prędkość obrotową aparatu wysiewającego.

Siewnik Sitera 330 e z elektrycznym napędem wysiewu, fot. K.Pawłowski

Nowości z zakresu siewników i rozsiewaczy jest znacznie więcej, a wszystko opiszemy w osobnym tekście na ten temat. Tak samo będzie z nowym półzawieszanym pługiem na jednym kole o nazwie Multi Leader XT z fabryki w Chateaubriant. Sprzęt jest przeznaczony jest dla gospodarstw pracujących na dużych powierzchniach i w trudnych warunkach glebowych, no i jest najmocniejszym pługiem w ofercie Kuhna. Dostępne są wersje z 7 do 9 korpusami z szerokością roboczą od 14 do 20 cali (35-55cm) oraz w wersji prowadzenia w bruździe, jak i poza bruzdą, czyli "on land". Maszyna może współpracować z ciągnikami o mocy od 200 do 400 KM.

Zmiany dotknęły także serie opryskiwaczy Kuhna, które od teraz będą nosić barwy szaro-czerwone.

Pod Saverne zaprezentowano także przeprojektowaną serię bron talerzowych Optimer. Nowości zamykają się rozdrabniaczem BFP 320 przeznaczonym do rozdrabniania łęcin ziemniaków oraz nowości z zakresu elektroniki.

To tylko wycinek nowości

Powyższe to tylko źdźbło premier zaprezentowanych w Alzacji w zeszłym tygodniu. W najbliższych dniach napiszemy więcej i bardziej szczegółowo na temat każdej nowości.