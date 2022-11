Kuhn Espro RT 12000 RC to propozycja siewnika pneumatycznego skierowanego dla gospodarstw poszukujących wysokiej wydajności siewu fot. mat. prasowe

Oferta siewników do uprawy minimalnej marki Kuhn obejmuje teraz także model Espro RT 12000 RC, nowy model zaczepiany o szerokości roboczej 12 m, zaprojektowany dla zapewnienia wysokiej wydajności pracy.

Zdaniem producenta siewnik Espro RT 12000 RC jest skuteczny w

warunkach uprawy minimalnej oraz w warunkach siewu bezpośredniego na glebach lekkich określanych jako no-till light.

Wydajność na pierwszym planie

Z informacji przekazanych przez producenta wynika, iż siewnik Espro RT 12000 RC został zaprojektowany specjalnie dla dużych gospodarstw rolnych w krajach Europy Wschodniej, aby uzyskać maszynę przeznaczoną do wysokiej wydajności pracy i intensywnego użytkowania.

Dzięki prędkości pracy sięgającej do 20 km/h i szerokości roboczej 12 m Espro

RT 12000 RC jest przeznaczony do ciągłego siewu z wydajnością do 16 ha/h.

Dotychczas siewniki Espro oferowane były w mniejszych szerokościach roboczych fot. mat. prasowe

Aby móc osiągnąć taką wydajność, należało zastosować duży zbiornik, niewymagający częstego napełniania. W efekcie siewnik otrzymał zbiornik o pojemności aż 13 tys. l. Umożliwia on indywidualne dozowanie dwóch różnych produktów.

Dzięki systemowi dozowania możliwe jest stosowanie wysokich dawek wysiewu, nawet do 500 kg/ha. Nawóz i nasiona (lub dwie odmiany materiału siewnego) są mieszane ze strumieniem powietrza z dmuchawy i przekazywane do sześciu głowic rozdzielających umieszczonych

nad listwą redlic.

Uprawa minimalna i siew bezpośredni

Z zapewnień producenta wynika, iż siewnik Espro RT 12000 RC jest skuteczny w warunkach uprawy minimalnej oraz w warunkach siewu bezpośredniego na glebach lekkich określanych jako no-till light.

Belka redlic składa się z tarczy otwierającej połączonej z umieszczoną za nią

sekcją wysiewającą Crossflex. Sekcja ta jest już dobrze znana w innych modelach siewników Espro i zapewnia stałą głębokość siewu w każdych warunkach.

Z kolei talerze otwierające o nacisku do 250 kg mogą uprawić glebę również w suchych warunkach.