Kuhn FC 9330 RA – nowa kosiarka w ofercie

W przypadku niektórych upraw paszowych istnieje potrzeba łączenia pokosów zaraz po skoszeniu roślin. Właśnie w takich warunkach kosiarka FC 9330 RA sprawdzi się idealnie.

Kosiarka otrzymała zupełnie nową ramę nośną oraz od podstaw zaprojektowane ramiona zespołów kosząco-transportujących. Pozwoliło to zmniejszyć jej masę, zredukować jej wielkość, a także przesunąć środek ciężkości maszyny o 15 cm do przodu w porównaniu z konwencjonalnymi kosiarkami.

Kuhn FC 9330 RA

Dwa zespoły koszące są wyposażone w 8-dyskowe belki tnące Optidisc Elite o szerokości 3,5 m. Aby zapewnić właściwą pracę na zakrętach i zboczach, szerokość nakładania obszarów koszenia z frontalną kosiarką ze zgniataczem pokosu FC 3125 F, wynosi 42 cm z każdej strony.

Ze względu na różne rozmiary podbieraczy maszyn zbierających, konieczne jest dostosowanie szerokości układania pokosu, który może być regulowany z kabiny ciągnika w zakresie od 1,8 m do 3,6 m. To pozwala dostosować się do pras, jak również do szerokich podbieraczy, wykorzystywanych podczas zbioru gęstych upraw.

Intensywność zgniatania pokosu można łatwo dostosować do rodzaju zielonki oraz warunków pogodowych, za pomocą dwóch dźwigni sterujących prędkością zgniatacza. Płyta przenosząca, umieszczona pomiędzy zespołem koszącym a taśmami, zapobiega stratom w plonie.

Przenośniki taśmowe

Taśmy transportowe napędzane są przez 2 pompy zasilane ze zbiornika wbudowanego w ramę centralną. Pozostałe funkcje hydrauliczne wykorzystują zespół hydrauliczny podłączony do systemu LS w ciągniku (składanie, podnoszenie-opuszczanie na uwrociach, położenie przenośników, zawieszenie).

Taka konstrukcja zdaniem producenta pozwala uniknąć wysokich wymagań dla układu hydraulicznego podczas pracy, eliminuje przegrzewanie i zwiększa szybkość reakcji funkcji maszyny. Napinanie i konserwacja pasów odbywa się w jednym miejscu, co zapewnia szybką i wygodną obsługę.

Co ciekawe, pasza może być układana w pokos z całej powierzchni lub przy użyciu jednego przenośnika taśmowego, co okaże się przydatne np. podczas objeżdżania granicy działki.

Poszczególne podzespoły maszyny mogą być kontrolowane za pośrednictwem terminala pokładowego zgodnego z ISOBUS lub jednego z terminali: CCI 800 lub 1200. Najczęściej wykorzystywane funkcje mogą być również sterowane za pomocą joysticka CCI A3, którego główną zaletą jest wyświetlanie funkcji na zintegrowanym ekranie.

Wbudowany czujnik przechyłu może automatycznie regulować prędkość taśmy w zależności od nachylenia terenu. Oświetlenie robocze LED również wchodzi w skład wyposażenia seryjnego maszyny.

Użytkownicy z pewnością docenią także niuans konstrukcyjny, gdzie w celu zwiększenia przestrzeni i ułatwienia dostępu do tylnej części ciągnika, przednie osłony maszyny po złożeniu automatycznie chowają się do przodu.