Kuhn Merge Maxx 440 F – nowa przednia zgrabiarka taśmowa

Kuhn Merge Maxx 440 F to nowa przednia zgrabiarka taśmowa, fot. mat. prasowe

Kuhn rozszerza swoją ofertę maszyn do zbioru paszy, wprowadzając na rynek nowy przedni model zgrabiarki taśmowej Merge Maxx 440 F. Jak podkreśla producent, maszyna ta łączy w sobie dążenie do zbioru paszy o jak najmniejszym poziomie zanieczyszczeń oraz konieczność obniżenia kosztów eksploatacji maszyn do zbioru.

Z zapewnień producenta wynika także, że mniejszy poziom zanieczyszczeń oraz brak kamieni w paszy są często nie tylko oczekiwane, ale wręcz wymagane przez użytkowników tego typu maszyn. Kuhn z nową przednią zgrabiarką taśmową Model ten skierowany jest do różnych grup użytkowników. Jako uzupełnienie modeli Merge Maxx 760, 950 i 1090, Merge Maxx 440 F jest modelem przednim, który może pracować samodzielnie, w połączeniu z jednym z pozostałych modeli gamy lub zgrabiarką karuzelową. Omawiana zgrabiarka posiada taśmę o szerokości około 1 m dla optymalnego transportu paszy i formowania bocznego rzędu pokosu. Centralna regulacja napięcia taśmy odbywa się bez użycia narzędzi. Sama szerokość robocza podbieracza wynosi w tym wypadku 3 m, a podawanie pokosu jest możliwe na odległość do ok. 1,4 m. Przemieszczanie podebranego przez podbieracz materiału może odbywać się z jednej lub dwóch stron, co pozwala na rozdzielenie zbyt dużych rzędów dla łatwiejszego suszenia. Przemieszczanie podebranego przez podbieracz materiału może odbywać się z jednej lub dwóch stron fot. mat. prasowe Dzięki możliwości rozdziału paszy na obie strony, tylny środkowy rząd pokosu jest zdaniem producenta bardzo jednorodny pod względem kształtu i gęstości, niezależnie od zastosowanej do zgrabiania maszyny. Ułatwia to prasowanie bel okrągłych, a owijanie idealnie cylindrycznych bel sprzyja ich konserwacji i przechowywaniu. Zobacz preferencyjne warunki ofert finansowania maszyn! Kopiowanie terenu Dzięki zastosowaniu przegubów kulowych o zakresie wychylenia +/- 10 stopni, maszyna może swobodnie dostosowywać się do nierówności terenu. Dla wysokiej stabilności podczas zawracania, na zakrętach lub w transporcie drogowym, wahacz skutecznie i automatycznie blokuje zespół zawieszenia, gdy maszyna jest podniesiona. Dodatkowo, dwie duże, obrotowe płozy prowadzą maszynę, zapobiegając zgarnianiu gleby. Tym samym chronią ruń podczas bocznych ruchów ciągnika na łukach. Ich regulacja wysokości umożliwia dostosowanie do różnych warunków (wysokość koszenia, rodzaj paszy, zbiór słomy). Maszyna zachowuje również odpowiedni kąt pracy zawieszenia. Kuhn Merge Maxx 440 F w trosce o komfort operatora Tryb pracy, prędkość taśmy i sposób formowania pokosu mogą być regulowane zdalnie z kabiny ciągnika, co z pewnością doceni rolnik wykonujący prace tą maszyną. W polu widzenia operatora umieszczony jest także manometr roboczy, który informuje o każdym nietypowym wzroście ciśnienia w układzie hydraulicznym maszyny. Tylna pokrywa kanału odprowadzającego paszę wykonana jest z półprzezroczystego materiału i zapewnia widoczność przepływu paszy podczas pracy. Dostępne jest również wyposażenie opcjonalne, takie jak siatka ograniczająca rozprzestrzenianie się resztek roślinnych, które mogłyby wypełnić kratę ciągnika, lub zestaw dwóch lusterek wstecznych poprawiających widoczność na boki operatora.

Zielone rolnictwo







