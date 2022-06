Kuhn Multi-Leader XT – nowy pług do największych ciągników

Kuhn Multi-Leader XT to seria pługów przeznaczonych do współpracy z ciągnikami o mocach od 200 do 400 KM fot. mat. prasowe

Multi-Leader XT to pług jednokołowy, półzawieszany, dostępny w wersji z maksymalnie 9 korpusami. Co ciekawe, sprawdzi się on zarówno do orki w bruździe, jak i poza bruzdą.

Jak zapewnia producent, maszyna jest przystosowana do pracy z ciągnikami o mocy od 200 do 400 KM i może być wyposażona w od 7 do 9 korpusów roboczych. Konstrukcja podobna do pługów zawieszanych Jak podkreśla producent, nowy pług został zaprojektowany tak, aby był prosty w obsłudze. Ma o tym świadczyć m.in. beznarzędziowa regulacja poziomowania i pochylenia. System Multi-Leader XT 3D Skim pozwala jednym ruchem ustawić odkładnice przedpłużka w celu lepszego przykrycia resztek pożniwnych. Jego ramię do wału umożliwia współpracę zarówno w bruździe, jak i poza nią. To rozwiązanie ma zdaniem producenta pozwolić zaoszczędzić czas, ponieważ jednocześnie z wykonywaną orką ugniatamy podglebie, tworząc optymalne warunki dla nasion, ograniczając tym samym utratę wilgotności gleby. Dzięki nowej konstrukcji ramię wału dogniatającego umożliwia pracę aż do skraju pola, a jego niewielkie wymiary pozwalają na bezpieczny transport. Pługi Kuhn Multi-Leader XT mogą być wyposażone w 7-9 korpusów roboczych fot. mat. prasowe Jak dowiadujemy się od producenta, w modelu Multi-Leader XT zastosowano wytrzymałą ramę wykonaną ze stali o podwójnej grubości w miejscach narażonych na duże obciążenia. Sprawdź jak rozwinąć swoje gospodarstwo rolne! Postawiono na sprawdzone zabezpieczenie śrubowe lub hydrauliczne non-stop oraz wysokiej jakości elementy eksploatacyjne (odkładnice Triplex z różnymi warstwami zwiększającymi żywotność nawet o 40 proc., kute i obrabiane termicznie dłuta oraz lemiesze odporne na zużycie). System zabezpieczenia śrubowego T jest dostępny z prześwitem do ramy 85 cm i zwiększoną siłą wyzwalającą (4,5 t) do pracy w najtrudniejszych warunkach. On-land wersja do pracy poza bruzdą Co ważne, zdaniem producenta pług Multi-Leader XT, zaprojektowano specjalnie tak, aby umożliwić wykonywanie orki poza bruzdą (on-land) za pomocą ciągników z kołami bliźniaczymi lub gąsienicami o łącznej szerokości do 5,4 m. Ponadto orka poza bruzdą ma wiele zalet, takich jak zwiększony komfort pracy operatora. Struktura gleby nie ulega zagęszczeniu, dzięki czemu jest zachowana jej produktywność, a opony mniej się zużywają i mogą pracować na mniejszym ciśnieniu.

