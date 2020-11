Kuhn Multi Leader XT orka na najwyższym poziomie

Francuski producent maszyn rolniczych firma Kuhn jest znana z szerokeij gamy pługów obrotowych. Obecnie do oferty dołączają pługi serii Multi Leader XT, które sprawdzą się wszędzie tam gdzie gdzie trzeba orać duże areały.

Do oferty firmy Kuhn dołączyła właśnie nowa seria pługów półzawieszanych Multi Leader XT. Obejmuje ona cztery modele pługów oznaczone symbolami 7E, 8, 8E oraz 9.

Cyfra oznaczająca model informuje potencjalnego użytkownika o ilości korpusów jaką posiada dany model. Tak więc nowa seria pługów może ich mieć od 7 do 9. Natomiast litera E w nazwie modelu oznacza możliwość powiększenia pługa o jeden korpus.

Pługi do intensywnej pracy

Pługi są dedykowane do pracy z ciągnikami o mocach od 210 do 270 KM, natomiast maksymalna moc ciągnika współpracującego z pługami Multi Leader XT wynosi od 315 do 405 KM.

Każdy z modeli może pracować z rozstawem skib wynoszącym 35, 40, 45, 50 cm. Do wyboru są dwie wersje pługa. Tradycyjna do pracy ciągnika w bruździe oraz wersja On Land, wtedy ciągnik współpracujący będzie poruszać się wszystkimi kołami po caliźnie. Umożliwia to pracę z szerokim ogumieniem lub na kołach bliźniaczych, przy czym wszystkie pługi w wersji OnLand mają możliwość przestawienia i pracy w sposób tradycyjny w bruździe.

Pług można także wyposażyć w ramię do wału by w jednym przejeździe wykonać także konsolidację gleby. Dostępna jest także korekta punktu ciągu co pozwala lepiej wykorzystać moc dużych ciągników współpracujących z pługiem. Wszystko to sprawia, że nowa seria MultiLeader jest dedykowana do pracy w dużych gospodarstwach oraz firmach usługowych i nie straszne jej intensywne użytkowanie.

Duże prześwity

Koło transportowe jest umieszczone w środku ramy. Dzięki temu rozwiązaniu możliwa jest dokładna praca nawet przy krawędziach pól. Standardowy prześwit pod ramą wynosi 80 cm, w opcji można go zwiększyć o 5 cm. Odległość pomiędzy korpusami wynosi 101 cm. Dzięki tym parametrom pług doskonale radzi sobie z przykrywaniem nawet dużej ilości resztek pożniwnych.

Korpusy pługa mogą być wyposażone w zabezpieczenie ścinane lub hydrauliczne non-stop. Wszystkie niezbędne regulacje można wykonać przy użyciu hydrauliki. Natomiast regulacji położenia przedpłużków dokonuje się bez użycia narzędzi.