Kuhn prezentuje kolejne nowości

Francuski producent maszyn rolniczych w ostatnim czasie mocno rozwija swoją gamę produktową. Kolejnymi dwiema nowościami są siewnik do polonów SH oraz glebogryzarka EL 162-300 Biomulch.

Glebogryzarka stanowi rozszerzenie istniejącej oferty o kolejny model, z kolei siewnik do poplonów jest zupełną nowością w ofercie Kuhna.

Wysyp nowości

Francuski producent nie zwalnia tempa. Po niedawnej prezentacji zgrabiarki karuzelowej z formowaniem bocznym oraz przetrząsacza zawieszanego, o czym pisaliśmy niedawno, Kuhn obwieścił światu dwie kolejne nowości w swojej ofercie produktowej.

EL 162-300 Biomulch

W gamie glebogryzarek pojawił się nowy model, oferujący mieszanie świeżych resztek pożniwnych z glebą. Pod oznaczeniem EL 162-300 Biomulch kryje się maszyna o szerokości roboczej wynoszącej 3 m. Minimalne zapotrzebowanie na moc ciągnika towarzyszącego wynosi 165 KM.

Konstrukcja glebogryzarki pozwala na mieszanie świeżych resztek pożniwnych z glebą na niewielkiej głębokości – od 3 do 6 cm z maksymalną prędkością roboczą na poziomie 10 km/h. Technika ta, pozwala na przyspieszenie przekształcania resztek w materię organiczną, co przyczynia się do ochrony aktywności biologicznej.

Oprócz uprawy pożniwnej maszyna znajdzie zastosowanie przy niszczeniu roślin okrywowych, czy przy mieszaniu gleby z nawozem organicznym. Przy większych roślinach okrywowych glebogryzarkę EL BIOMULCH można połączyć z rozdrabniaczem BP 305 PRO (zawieszanym z przodu).

Maszyna wyposażona jest w 4 przednie koła podporowe, co zdaniem producenta pozwoli na uzyskanie optymalnej stabilności maszyny, przy jednoczesnym utrzymywaniu stałej głębokości roboczej. fot. materiały prasowe

Co istotne, glebogryzarka wyposażona jest w hydrauliczny wylot tylny. Takie rozwiązanie pozwala na regulowanie stopnia kruszenia i mieszania resztek hydraulicznie z kabiny ciągnika.

Siewnik do poplonów SH 1120

Dodatkowe siewniki SH niejako uzupełniają gamę siewników głównych, umożliwiając tym samym wysiew kilku rodzajów nasion podczas jednego przejazdu. Siewnik charakteryzuje się pojemnością 110 l i umożliwia wysiew w ilości od 0,6 do 65 kg/ha.

Dodatkowy siewnik SH 1120 można zamontować na wszystkich modelach siewników pneumatycznych KUHN, pneumatycznych zestawach uprawowo-siewnych VENTA, siewnikach ESPRO, siewnikach z siewem bezpośrednim AUROCK oraz zbiorniku przednim TF1512. fot. materiały prasowe

Maszyna wyposażona jest w system dystrybucji, który napędzany jest elektrycznie. Takie rozwiązanie w sposób istotny pozwala na przeprowadzenie kalibracji siewnika. Dodatkowo maszyna jest kompatybilna z terminalem ISOBUS, dzięki czemu operator na bieżąco może pilotować informacje o dozowaniu nasion.

SH 1540 – 2560 – 4080

Kolejne trzy siewniki do poplonów o oznaczeniach SH 1540, 2560 i 4080 charakteryzują się pojemnością odpowiednio: 150, 250 oraz 400 l i posiadają szerokość roboczą odpowiednio 3, 4 i 6 m.

Maszyny te pozwalają na wysiew w zakresie od 2,2 do 130 kg/ha. Dozowanie produktu dodatkowego (nasion lub granulatu) umieszczonego w zbiornikach odbywa się za pomocą specjalnych wyrzutników wykorzystujących napływ powietrza pochodzący z dmuchawy siewnika lub z dmuchawy zewnętrznej i aparatów wysiewających Helica z napędem elektrycznym.

Siewniki dodatkowe SH 1540- 2560 i 4080 można montować na siewnikach pneumatycznych VENTA (z wyjątkiem modelu 4080) i ESPRO.

Liczne korzyści

Zastosowanie kilku zbiorników na tym samym siewniku pozwala na uzyskanie wielu korzyści, poczynając od wysiewu dwóch różnych gatunków roślin, równoległego rozsiewu nawozu, a skończywszy na rozsiewie preparatu przeciwko szkodnikom, np. ślimakom.

Takie rozwiązanie pozwala na rozmieszczenie nawozu jak najbliżej nasion, co przekłada się na łatwą dostępność składników pokarmowych dla młodych roślin.