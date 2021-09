Kuhn prezentuje zgrabiarki jednokaruzelowe GA 3901-4201-4401

Firma Kuhn zaprezentuje polskim rolnikom na nadchodzącej wystawie Agro Show nowe zgrabiarki jednokaruzelowe o szerokościach 3,90 m, 4,20 m i 4,40 m.

Premierowe zgrabiarki Kuhn GA 3901-4201-4401 charakteryzują się prostą konstrukcją, niewielką masą, kompaktową budową oraz dobrą stabilnością w trakcie pracy. Te cechy predysponują je doskonale do współpracy z małymi ciągnikami, również na terenach pagórkowatych.

Zgrabiarki Kuhn GA idealnie nadają się dla gospodarstw hodowlanych, którym zależy na zwiększeniu wydajności przy jednoczesnym zagwarantowaniu dużej niezawodności.

Przemyślana konstrukcja zgrabiarek Kuhn GA

Konstrukcja karuzeli najnowszych zgrabiarek Kuhn GA została zaprojektowana w taki sposób, aby formować rzędy pokosu z prawej strony, co zwiększa komfort pracy użytkownika.

Zdejmowanie ramion zostało uproszczone, a składanie osłon jest wspomagane przez sprężyny (lub opcjonalnie jest sterowane hydraulicznie). Regulacja wysokości zgrabiania jest wyjątkowo wygodna i może być wykonana w maszynie opuszczonej na podłoże.

Koła kopiujące karuzeli znajdują się blisko palców, a styczne położenie podwójnie giętych ramion zapewnia czyste zgrabianie paszy i formowanie równomiernego i przewiewnego, łatwego do zebrania rzędu pokosu. Głowica zaczepu z dużym kątem wychylenia wynoszącym około 48° zapobiega ślizganiu się kół po podłożu, chroniąc w ten sposób darń.

Koła kopiujące w układzie tandem są dostępne jako opcja do pracy na nierównym terenie. Znajdujące się z przodu skrętne koło kopiujące pozwala lepiej dostosować się do nierówności terenu, ograniczając w ten sposób wprowadzanie zanieczyszczeń do paszy.

Dwa mocne amortyzatory nowych zgrabiarek Kuhn GA 3901-4201-4401 z blokadą zapewniają z kolei idealne wyśrodkowanie przy podnoszeniu maszyny na końcu pola. Gwarantują one ponadto zachowanie stabilności podczas jazdy po drogach polnych.