Kuhn przejmuje brazylijską firmę Khor

Grupa Kuhn, podobnie jak każdy gracz globalny, przejmuje firmę po firmie. Tym razem jest to brazylijski producent maszyn rolniczych Khor.

Na razie, za pośrednictwem spółki zależnej Kuhn Montana, podpisano wprawdzie tylko umowę wstępną, ale wszystko wskazuje na to, że transakcja zostanie domknięta na początku przyszłego roku.

Firma Khor, czyli?

Brazylijska firma Khor Industrial Ltda z siedzibą w Tuparendi, w stanie Rio Grande do Sul to młody, bo powstały w 2007 r. producent wozów przeładowczych, zaczepianych rozsiewaczy nawozów oraz innych maszyn uprawowych.

W krótkim czasie Khor stał się wiodącym producentem maszyn rolniczych w Kraju Kawy. Podwalinami sukcesu było i jest dostosowanie oferty do specyficznego rynku brazylijskiego. W 2019 roku Khor zarobiło około 18,5 mln zł (26 mln reali brazylijskich) przy zatrudnieniu około 80 pracowników.

Kuhn i przejęcia

Grupa Kuhn przejęła w swojej historii już wiele firm – taka specyfika globalizacji. Na swoim koncie ma zakup renomowanych francuskich producentów: pługów i maszyn uprawowych Huard, siewników Nodet Gougis oraz opryskiwaczy Artec i Blanchard.

Do grona tego należy jeszcze dodać amerykańskiego producenta "uprawówki" Knight Manufacturing Co., brazylijskiego siewników Metasa SA oraz holenderskiego producenta maszyn do zbioru zielonki PZ Zweegers Werk.