Kuhn rozszerza ofertę kompaktowych bron talerzowych

Od teraz kompaktowe brony talerzowe Kuhn Optimer XL dostępne są w szerokościach roboczych od 3 do 12 m.

Nowością w ofercie francuskiego producenta są modele 6000, 7500, 9000 i 12000 dedykowane dużym gospodarstwom oraz firmom usługowym.

Maszyna uniwersalna

Kompaktowe brony talerzowe przebojem wdzierają się do parków maszynowych rolników, gdyż pozwalają one na przeprowadzenie szeregu prac polowych. Po pierwsze doskonale sprawdzą się do płytkiego zrywania ścierniska, mieszania dużych ilości resztek pożniwnych, niszczenia poplonów, mieszania obornika z glebą, czy nawet do uprawy na głębokość do 15 cm.

Kuhn Optimer XL

Kompaktowe brony talerzowe francuskiego producenta charakteryzują się niezależnie montowanymi talerzami o średnicy 620 mm oraz prześwitem pod ramą wynoszącym aż 70 cm. Tak duży prześwit ma za zadanie ułatwić przepływ dużej ilości resztek pożniwnych przez maszynę. W celu zachowania skuteczności podcinania gleby nawet w suchych warunkach, talerze wyposażone są w szeroki kołnierz zapobiegający ich bocznemu wychylaniu się.

Dzięki swojej konstrukcji maszyna może pracować na głębokości roboczej od 5 do 15 cm.

4 nowe modele

Modele OPTIMER XL 6000 i 7500 o szerokościach roboczych 6 i 7,2 m są przystosowane do pracy z ciągnikami o mocy od 250 do 450 KM. 3-częściowa konstrukcja tych maszyn już w ramach standardowego wyposażenia pozwala na pracę w jednorodnym i płaskim terenie.

Dla nieco bardziej wymagających użytkowników producent oferuje wersje z kołami kopiującymi oraz z systemem kopiowania terenu Steady Control.

Model Optimer XL 9000 według danych producenta wymaga ciągnika współpracującego o mocy od 350 do 550 KM, z kolei Optimer XL 12000 zadowoli się ciągnikiem z mocą powyżej 480 KM. Konstrukcja obu maszyn uwzględnia ograniczenia związane z wymiarami drogowymi.

Oba topowe modele są seryjnie wyposażone w system Steady Control, który precyzyjnie kontroluje głębokość roboczą w warunkach terenowych, gwarantując stałą jakość pracy na całej powierzchni pola, nawet przy dużej prędkości roboczej. System ten działa na zasadzie rozprowadzania oleju między ciągnikiem a siłownikami sekcji bocznych bez zmian ciśnienia oleju.