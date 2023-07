Jedną z nowości Kuhna na sezon 2023, pokazanych podczas konferencji w Alzacji jest nowa seria pras zmiennokomorowych VB 3200. Premierowe maszyny zapewniają o 10 proc. więcej wydajności i gęstości beli niż poprzednicy. Poza tym urządzenia zyskały także ładniejszy wygląd i są bardziej wytrzymałe.

Być może design w maszynach rolniczych nie jest rzeczą najważniejszą, ale przyznajmy się – to też ma wpływ na nasz wybór, zaraz obok ceny oraz odpowiadających nam danych technicznych. A co się konkretnie zmieniło w prasach marki Kuhn?

Więcej wydajności

Seria VB 3200 marki Kuhn to aż cztery premierowe modele, które mają odpowiadać wymaganiom i różnym potrzebom rolników – od gospodarstw mniejszych i rodzinnych poprzez wielkie farmy do usługodawców i prawdziwych rolniczych przedsiębiorstw.

Prasa Kuhn VB 3285 przy pracy, fot. K.Pawłowski

Dla rolników i usługodawców działających na dużą skalę najbardziej atrakcyjne będą modele VB 3260 i VB 3290, które zostały zbudowane z myślą o wszechstronności, optymalnej wydajności i wysokiej rentowności.

Prasy te zapewniają o 10 proc. większą wydajność w porównaniu z obecnymi modelami VB 3160 i VB 3190 oraz o 10 proc. większą gęstość bel dzięki nowej opcji Progressive Density Plus.

Nieco mniej zaawansowane prasy VB 3255 i VB 3285 zostały zaprojektowane dla gospodarstw wyspecjalizowanych w zbiorze roślin zielonkowych i słomy.

Prasoowijarka VBP 7190, fot. K.Pawłowski

Podczas wizyty na farmie Willerholz koło Marmoutier zaprezentowano także maszynę serii VB 7100, które projektowano z myślą o najbardziej wymagających klientach poszukujących ekstremalnie dużej gęstości i wysokiej wydajności. Ale premiera tych maszyn nastąpiła już w 2019 r., więc nie jest to specjalna nowość. Ale warto o niej wspomnieć, gdyż maszyna ta zamyka klamrą ofertę marki Kuhn.

Seria pras Kuhn VB 3260-3290

Modele VB 3260 i VB 3290 dopiero wchodzą na rynek i będą w stałej ofercie marki Kuhn za kilka tygodni. Sprzęt formuje bele o średnicy od 0,8 m do 1,6 m (VB 3260) lub do 1,85 m (VB 3290).

Jeśli chodzi o niuanse konstrukcyjne nowej prasy to oprócz wzrostu ogólnej wydajności o 10 proc. jest to m. in. nowa, ciężka rolka dogniatająca rząd zbieranej masy z podbieraczem wyposażonym w sprężyste palce, zapewniająca lepsze wstępne zagęszczenie i przepływ masy, zwiększona prędkość klapy tylnej – teraz potrzebne jest tylko 6 sekund na wyrzucenie beli.

Prasa Kuhn VB 3290, fot. K.Pawłowski

Oprócz tego marka Kuhn pomyślała o dłuższej żywotności maszyn dzięki zastosowaniu mocniejszego głównego łańcucha napędowego, większego łańcucha napędzającego rotor oraz dodatkowemu wzmocnieniu łożyska i uszczelki w rolkach poddawanych największym obciążeniom.

Czterolistną koniczyną na tej beli pełnej kiszonki jest system Progressive Density Plus dostępny w opcji, który zwiększa ciśnienie i zapewnia o 10 proc. wyższą gęstość w przypadku zbioru suchych roślin.

Prasa Kuhn VB 3290, fot. K.Pawłowski

Prasy Kuhn VB 3255-3285

Dzięki dużym możliwościom konfiguracji wyposażenia pras obejmującym m. in. 23-nożowy rotor tnący (OC23) czy drugi napęd, prasy VB 3260 i VB 3290 można dostosować do indywidualnych potrzeb gospodarstwa, maksymalizując w ten sposób opłacalność i ogólną wydajność zbioru.

Nieco łatwiejsze w obsłudze i ogólnie prostsze w wykonaniu, a co za tym idzie nieco tańsze są prasy VB 3255 i VB 3285. W tym wypadku formowane bele mają średnicę od 0,80 m do 1,60 m (VB 3255) lub do 1,85 m (VB 3285).

Nowy mocniejszy łańcuch w prasie VB 3290, fot. K.Pawłowski

Wśród nowości należy wyróżnić wspomniane na początku artykułu nowe osłony boczne i przednie, które sprawiają, że prasy tej serii są po prostu atrakcyjniejsze w swoim segmencie. W tańszych modelach także możemy się zdecydować na Progressive Density Plus. Oprócz tego zastosowano automatyczny system smarowania łańcucha dający większą niezawodność i większy komfort pracy dla operatora.

Wprowadzono także dodatkową rolkę czyszczącą w komorze prasowania, dzięki której komora prasowania może pracować w szerszym zakresie roślin. Fabrycznie zainstalowano w tym wypadku podłogę Dropfloor ze sterowaniem z kabiny ciągnika, w której noże i podłogę można opuszczać hydraulicznie z kabiny ciągnika w przypadku zablokowania rotora.

Prasoowijarka Kuhn VBP 3260-3290

Warto wspomnieć, że nowe modele 3260 i 3290 są również dostępne jako prasoowijarki. Prasy typu kombi zapewniają o 15 proc. krótszy czas przenoszenia beli, dzięki zwiększonej prędkości klapy tylnej. Są także wyposażone w nowe funkcje owijania, takie jak automatyczny rozładunek bel (słomy) w parach czy przycisk chwilowy umożliwiający powolny obrót satelitarny.

W przypadku prasoowijarki bele są owijane w inny sposób niż w zwykłych maszynach. Bela słomy najpierw otrzymuje pas folii na grzbiecie, a dopiero potem po całym odwodzie. Ma to polepszyć szczelność i skuteczność folii.