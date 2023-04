Do swojej oferty Kuhn wprowadza właśnie nowy model siewnika pneumatycznego Venta 310, który jak zaznacza producent jest maszyną lekką i prostą w budowie. Czym jeszcze charakteryzuje się ta konstrukcja?

Siewniki Venta 310 współpracują z bronami wirnikowymi, HRB 302, HRB 303, HR 304 oraz HR 3004, umożliwiając pracę z ciągnikami o mocy do 250 KM, podczas gdy minimalna moc traktora współpracującego wynosi zdaniem producenta 120 KM.

Siewnik pneumatyczny Kuhn Venta 310

Siewnik ten wyposażony jest w redlice stopkowe Suffolk. Rozmieszczone w 3 rzędach w odległości 33 cm od siebie. Zdaniem producenta świetnie sprawdzają się one przy siewie na glebach gliniastych, lepkich oraz zakamienionych.

Nacisk każdej z redlic jest regulowany w zakresie do 25 kg, co pozwala zachować odpowiednią głębokość siewu zwłaszcza na ciężkich glebach. Ten nowy siewnik, o szerokości roboczej 3,00 m, dostępny jest w wersji z 20 i 24 rzędami redlic z rozstawem rzędów odpowiednio 15 i 12,5 cm.

Prosta i lekka konstrukcja

W podstawie zbiornik na ziarno ma pojemność 850 l, jednak po wyposażeniu go w dodatkową nadstawę zwiększa się on do 1150 l. Co istotne, środek ciężkości znajduje się blisko ciągnika, przez co jego zapotrzebowanie na siłę udźwigu jest stosunkowo nieduże. Zdaniem producenta powinny sobie z nim poradzić traktory o mocy od 120 KM.

Siewniki Venta 100 zostały zaprojektowane tak, aby wszystkie istotne regulacje maszyny, takie jak głębokość siewu i nacisk redlic, były proste i szybkie do ustawienia. Jak zaznacza producent, regulacja dolnego ogranicznika redlic pozwala na precyzyjną kontrolę głębokości siewu, również na polach niejednorodnych lub przy płytkim siewie, z dużym naciskiem na podłoże, a aparat wysiewający jest łatwo dostępny, co umożliwia wygodne przeprowadzenie próby kręconej.

Użytkownicy z pewnością docenią także elektrycznie napędzany objętościowy wałek dozujący, który z relacji producenta precyzyjnie utrzymuje dawkę wysiewu w zakresie od 1,5 do 430 kg/ha. Co ważne, nawet w przypadku małych nasion nie ma potrzeby wymiany elementów zespołu dozującego.

Siewniki Venta serii 100 są wyposażone w terminal Quantron S-2, który posiada wiele funkcji, wśród których warto wspomnieć o chociażby ręcznej regulacji dawki wysiewu, kontroli poziomu dozowania i niskiego poziomu materiału siewnego w zbiorniku. Do tego dochodzi także licznik obsianego areału, kontrola ścieżek technologicznych oraz funkcje wspomagające próbę kręconą.