Jak wszyscy to wszyscy. Najwięksi gracze na rynku zaczęli oferować pielniki, więc w katalogu firmy Kuhn także musiały się pojawić. Premiera maszyn już podczas targów Agritechnica 2023. Na tej samej imprezie zadebiutuje autonomiczny Kuhn Karl - robot do ciężkiej roboty.

Miłośnicy marki Kuhn będą mogli korzystać z pielników swojej ulubionej firmy. A jak dobrze zapłacą to kupią sobie także pojazd autonomiczny o nazwie Karl.

Odchwaszczanie mechaniczne będzie od teraz wykonywane w kolorach Kuhn! - możemy przeczytać w informacji prasowej francuskiej firmy.

Mechaniczne zwalczanie chwastów to nie tylko moda

Tendencja do bardziej racjonalnego, ale także bardziej restrykcyjnego stosowania pestycydów skłania rolników do poszukiwania alternatywnych rozwiązań w zakresie eliminacji chwastów na polach uprawnych.

Kuhn Tineliner, fot. mat. prasowe

Pielniki rzędowe, chwastowniki zębowe i rotacyjne

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, firma Kuhn uzupełnia swoją ofertę w zakresie pielęgnacji upraw, oferując, oprócz rozwiązań do płytkiej uprawy i oprysków, również ofertę mechanicznych narzędzi do odchwaszczania.

W skład nowej oferty wchodzą pielniki rzędowe Rowliner o szerokości roboczej od 4,5 do 6m i 6 do 12 rzędów oraz chwastowniki zębowe Tineliner o szerokości roboczej od 6 do 12 metrów.

Kolejnym krokiem w planowanym uzupełnieniu nowej oferty będzie wprowadzenie na rynek w 2025 r. chwastowników rotacyjnych Starliner.

Premiera dwóch pierwszych urządzeń już podczas targów Agritechnica. Oprócz tego na targach zobaczymy większość nowości firmy Kuhn, w tym także robot paszowy Aura oraz kompletną nowość - robot polowy Karl, o którym Francuzi mówią, że zmieni postrzeganie na temat pojazdów autonomicznych używanych na polu.