Kuhn BFP 320 to maszyna stworzony z myślą o rozdrabnianiu łęcin ziemniaków fot. mat. prasowe

Kuhn wprowadza na rynek nowy model rozdrabniacza BFP 320 przeznaczony do rozdrabniania łęcin ziemniaków, jako uzupełnienie oferty rozdrabniaczy rolniczych. Ma być to rozwiązanie umożliwiające ograniczanie zużycia środków chemicznych.

Jak podkreśla francuski producent, nowy rozdrabniacz BFP 320 o szerokości roboczej 3,2 m jest alternatywnym rozwiązaniem dla chemicznych zabiegów desykacji ziemniaków. Może być również stosowany przed defoliantem, aby zwiększyć skuteczność produktu.

Rozdrabniacz do łęcin ziemniaków Kuhn BFP 320

Z informacji przekazanych przez producenta wynika, iż rozdrabniacz jest dobrze przystosowany do pracy przy roślinach uprawianych w rzędach, a to dzięki specjalnej konstrukcji noży, która ma zapobiegać ich blokowaniu. Warto dodać, iż maszyna może zostać dostosowana do pracy w różnych rozstawach rzędów – 75 lub 80 cm.

Opcjonalne koła dogniatające mogą być zamontowane w celu zagęszczenia redlin, tak aby światło słoneczne nie przedostawało się do ziemniaków fot. mat. prasowe

Rozdrabniacz ten charakteryzuje się średnicą zewnętrzną rotora wynoszącą 647 mm, co w połączeniu z faktem iż osiąga on prędkość aż 1758 obr./min powoduje że generowana jest większa siła zasysania, co zdaniem producenta przekłada się na dobre radzenie sobie maszyny z dużymi ilościami resztek liści ziemniaków.

Z myślą o producentach ziemniaków

Maszyna jest standardowo wyposażona w przeciwnoże i przykręcaną blachę, dzięki czemu jest bardzo wytrzymała i zapewnia dokładne rozdrabnianie. Dostęp do noży w celu ich sprawdzenia lub wymiany jest ułatwiony dzięki otwieranej tylnej osłonie.

Koła podporowe wyposażone we wskaźnik wysokości roboczej mają duży zakres zmiany wysokości, co powinno przełożyć się na możliwość pracy w różnych warunkach.

Opcjonalne koła dogniatające mogą być zamontowane w celu zagęszczenia redlin, tak aby światło słoneczne nie przedostawało się do ziemniaków. Dodatkowo dostępny jest również zestaw do jazdy po drogach.