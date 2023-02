Fendt Ideal 8 to najmniejszy kombajn z serii Ideal z rotorowym układem omłotu, fot. Fendt

Do kombajnowego zbioru kukurydzy przede wszystkim wykorzystuje się specjalne hedery. Ale i w układzie omłotowym konieczne jest dokonanie kilku nieczasochłonnych modyfikacji. Każdy z kombajnów zbożowych Fendt, począwszy od serii Corus na Ideal kończąc, może być wykorzystywany do wydajnego zbioru kukurydzy.

W ub. r. w Polsce powierzchnia uprawy kukurydzy ziarnowej wynosiła ok. 1,2 mln ha. Jej zbiór, mimo iż wykonywany jest kombajnem, różni się dość znacząco od zbioru zbóż. Wielu rolnikom, którzy myślą o zakupie kombajnu, nasuwają się zatem pytania: jaki układ omłotowy jest lepszy? Konwencjonalny z poprzecznie ułożonym bębnem i wytrząsaczem klawiszowym, czy rotorowy? Który lepiej poradzi sobie w kukurydzy? Który generuje mniejsze straty podczas zbioru w podwyższonej wilgotności? Obie konstrukcje młocarni mają plusy i minusy, więc nie ma prostej odpowiedzi na wyżej postawione pytania.

Różnice w konstrukcji i omłocie

Zasadnicza różnica dotyczy ułożenia bębna młocącego. W konwencjonalnych maszynach młocarnia ułożona jest poprzecznie. W mniejszych modelach np. w Fendt Corus, jej szerokość wynosi 1,34 m. To maszyny w których wytrząsacz umieszczony za młocarnią i odrzutnikiem słomy ma 5 klawiszy. W większych kombajnach np. Fendt serii L, dostępne są dodatkowo modele które mają sześć klawiszy, a młocarnia ma szerokość 1,6 m.

W kombajnach klawiszowych omłot ziarna odbywa się dynamicznie, tzn. ziarna wykruszane są z kłosów lub z osadek kukurydzy na skutek uderzenia cepów bębna w materiał przemieszczający się po klepisku. Omłot i aktywne oddzielanie odbywa się nie tylko na głównym bębnie młócącym. Nowe kombajny mają tzw. młocarnie wielobębnowe.

Układ omłotowy kombajnu Fendt z serii

W klawiszowych kombajnach Fendt młocarnia ta nosi nazwę MCS. W jej konstrukcji oprócz odrzutnika bezpośrednio za bębnem młócącym pracuje dodatkowy separator Multi Crop (MCS). Umieszczone pod nim klepisko w zależności od warunków zbioru można za pomocą napędu elektrycznego przestawić nad bęben separatora. Wtedy przepływ materiału jest szybszy – dotyczy to zbioru suchych i łatwo wymłacalnych upraw, np. desykowanego rzepaku.

Gdy wilgotność zbieranego plonu jest wyższa, klepisko bębna MCS powinno znajdować się pod nim. Wtedy zwiększona jest aktywna powierzchnia separacji, a resztki ziarna zamiast trafiać wraz ze słomą na wytrząsacz klawiszowy oddzielane są na bębnie MCS i trafiają na podsiewacz.

Kombajn Fendt serii L w zbiorze kukurydzy, fot.Fendt

Ważną cechą kombajnów z konwencjonalną młocarnią jest segmentowe klepisko pod bębnem młocącym. Segmentacja oznacza, że jego przednia część jest wymienna. Dzięki temu w zależności od zbieranych upraw można stosować segmenty z gęsto umieszczonymi prętami np. do rzepaku i zbóż, lub segmenty z mniejszą liczbą prętów i większymi otworami. Takie klepisko montuje się do zbioru kukurydzy, soi czy słonecznika.

Omłot na rotorze

W kombajnie rotorowym omłot i separacja resztek ziarna odbywa się na wzdłużnie umieszczonym rotorze. W zależności od konstrukcji i wydajności kombajny mogą mieć jeden (Fendt Ideal 7) lub dwa rotory (Fendt Ideal 8, 9 i 10). Na rotorach wydzielone są trzy strefy:

-młócenia,

-oddzielania resztek ziarna,

-wyładunku słomy.

Rotorowy układ omłotu i separacji ziarna w kombajnie Fendt Ideal, fot.Fendt

W kombajnach Ideal wszystkie elementy rotorów tj. listwy młócące czy palce w segmencie oddzielania ziarna rozmieszczone są spiralnie w czterech rzędach. Dzięki takiej konstrukcji omłacane jest w delikatny sposób – jest wycierane w wyniku tarcia kłosów o inne kłosy i słomę. Dzięki temu do zbiornika trafia mniej uszkodzonego i połamanego ziarna. Trzeba pamiętać, że 1 proc. połamanego ziarna w zbiorniku oznacza, że kolejny 1 proc. zbieranego plonu zostanie wyrzucony wraz z plewami w postaci śrutu i kurzu.

Przygotowanie do zbioru kukurydzy

Ważnym kryterium, które trzeba brać pod uwagę przygotowując kombajn do zbioru kukurydzy na ziarno jest łatwość wymiany segmentów klepiska. W kombajnach klawiszowych z poprzecznie umieszczonym bębnem segmenty klepiska wymieniane są od strony chwytacza kamieni. Poza tym na bębnie młócącym trzeba zamontować specjalne blachy osłonowe wypełniające wolne przestrzenie między cepami.

W kombajnach rotorowych wymiana segmentów klepiska jest łatwiejsza. Służą do tego demontowane osłony w bocznych poszyciach kombajnu. Poza tym nie trzeba montować tutaj dodatkowych osłon na sekcji omłotowej rotora.

Kolejny czynnik, który trzeba brać pod uwagę we wszystkich kombajnach, to łatwość czyszczenia podsiewacza. Gdy zbieramy kukurydzę w niesprzyjających, wilgotnych warunkach (a takie bardzo często ma miejsce jesienią), czyszczenie podsiewacza może być konieczne nawet kilkukrotnie w czasie żniw.

Przystawka do kukurydzy do podstawa, ale dostosowanie do zbioru tej rośliny wymaga jeszcze innych, niewielkich zmian w układzie omłotu i separacji ziarna, fot.Fendt

Kolejne etapy przygotowania kombajnu do zbioru kukurydzy są takie same dla wszystkich maszyn, niezależnie od systemu omłotu. Konieczny jest demontaż sit, tj. sita dolnego i górnego i montaż sita kukurydzianego w miejsce górnego sita.

Ważne jest także łatwe przygotowanie rozdrabniacza słomy. Ostrza przeciwnoży powinny być opuszczone lub zdemontowane, a bęben z nożami powinien pracować z niższymi obrotami. Czas jaki trzeba poświęcić na przygotowanie kombajnu do zbioru kukurydzy to ok. 1 dzień roboczy.

Jaki kombajn do gospodarstwa

Tutaj decydującym czynnikiem jest powierzchnia, oraz struktura zasiewów w każdym gospodarstwie. Jeśli uprawia się jęczmień ozimy, rzepak, zboża i kukurydzę na ziarno, a więc zbioru są rozłożone w czasie – to nawet pięcioklawiszowy Corus może swobodnie zebrać co roku kilkaset hektarów.

Drugi czynnik to logistyka odbioru ziarna. Nie ma sensu inwestować w duży i wydajny kombajn, jeśli nie zdołamy odebrać od kombajnu ziarna na czas i rozładować go w magazynie gospodarstwa. Dlatego pięcioklawiszowe maszyny są idealne dla rodzinnych gospodarstw o powierzchni nawet 200 – 300 ha. Gdy „pod kosę” jest większa powierzchnia i żniwa ze względu na strukturę zasiewów trzeba wykonać w krótkim czasie, trzeba postawić na wydajniejszy kombajn z sześcioma klawiszami i szerszą młocarnią.

Fendt Corus 526 MCS, fot. Fendt

Maszyny rotorowe dedykowane są do dużych kilkusethektarowych gospodarstw, w których nie ma problemu z logistyką odbioru ziarna. Poza tym maszyny rotorowe ze względu na sposób omłotu i konieczność ciągłego wypełnienia rotorów omłacanym materiałem lepiej sprawdzają się na dużych polach, gdzie jest mniej uwroci. Kombajny klawiszowe dobrze sprawdzają się na mniejszych polach z licznymi uwrociami. Chodzi głównie o mniejsze starty ziarna, gdy młocarnia i układ separacji ziarna nie są w pełni obciążone.

Kolejny czynnik to zbiór przy podwyższonej wilgotności, np. w nocy. Wraz ze wzrostem wilgotności wydajność zbioru wszystkich kombajnów spada. Problemem są ziarna, które trzeba odseparować ze słomy na wytrząsaczu klawiszowym lub rotorze. Pod tym względem kombajny rotorowe wypadają lepiej – ze względu na dużą powierzchnię separacji można nimi pracować nieco dłużej.

Corus do wszystkich upraw

Fendt Corus to najnowszy model kombajnów Fendt. Maszyny dostępne są z wytrząsaczem pięcioklawiszowym i silnikami o mocy od 185 do 260 KM. To uniwersalna maszyna dla rodzinnych gospodarstw. Dzięki wymiennym segmentom klepiska kombajn może zbierać wszystkie uprawy, począwszy od zbóż po kukurydzę, soję i słonecznik. Dla trudnowymłacanych upraw, w Corusie można zamontować dodatkową listwę domłacającą.

Corus dostępny jest także z hederami PowerFlow z przenośnikiem taśmowym transportującym skoszony materiał do ślimaka. Układ TerraControl odpowiada za poziomowanie przyrządu żniwnego. Duża średnica głównego bębna młócącego (600 mm) zapewnia mu dużą bezwładność, co pozwala swobodnie pokonywać szczytowe obciążenia na młocarni. Pod bębnem odrzutnika dochodzi również do separacji ziarna ze słomy. Dzięki temu wytrząsacz jest mniej obciążony. Z kolei dostępny opcjonalnie w kombajnach Fendt Corus separator Multi Crop (MCS) rozluźnia słomę zanim trafi ona na wytrząsacz. Pod separatorem również jest klepisko, na którym oddzielane są resztki ziarna ze słomy.

Kombajny Corus mają zbiornik ziarna o pojemności nawet 6500 l, a szybkość jego wyładunku wynosi 85 l/sek.

Seria „L” – tradycyjny omłot, duże możliwości

Kombajny Fendt serii L to większe maszyny. Kombajny w wersji MCS Plus wyposażone są dodatkowo walec zasilający: Power Feeder (PFR), umieszczony na początku przenośnika pochyłego. Dzięki aktywnie wysuwanym palcom walca materiał podawany jest z hederu równomiernie na całej szerokości przenośnika pochyłego. To zapobiega nadmiernemu przeciążaniu młocarni.

W kombajnach Fendt serii L pojemność zbiornika ziarna wynosi 8600 l. Warto też wspomnieć, że maszyny te można wyposażyć w układ Para Level, który poziomuje maszynę na stokach o nachyleniu do 20 stopni. Dzięki temu wszystkie podzespoły kombajnu są równomiernie obciążone i nie spada wydajność zbioru.

Ideal – bezkompromisowa wydajność

Fendt Ideal to największe kombajny przeznaczone do pracy na dużych powierzchniach. Zastosowano w nich półki zwrotne IdealBalance, których zadaniem jest równomierne rozprowadzenie ziarna wydostającego się z sekcji omłotowej i sekcji separacji rotorów na podsiewacz kombajnu. Dzięki półkom podsiewacz, a następnie sita są równomiernie obciążone materiałem nawet podczas pracy na nierównościach.

Fendt Ideal 9T silnik tej maszyny dysponuje mocą 657 KM, fot. Fendt

Zbiornik ziarna w największych kombajnach może mieć pojemność nawet 17100 l, a prędkość jego wyładunku wynosi aż 210 l/sek. Pozwala to rozładować zbiornik w czasie zaledwie 81 s. Kombajny Ideal oferowane są także z gąsienicowym układem jezdnym.