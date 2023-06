W tym roku mamy mnóstwo rocznic związanych z polską motoryzacją: 50-lecie Tarpana, 130-lecie firmy Ursus, 45-lecie Poloneza, a także 50-tkę Fiata 126p. Na urodziny małego fiata można sobie sprawić traktorek wykonany na bazie malucha. I to nie samoróbkę, a produkt wykonany w fabryce.

Samów na bazie Fiata 126p widzieliśmy już sporo, a jedną z takich konstrukcji wkrótce pokażemy na Farmer.pl. Ale traktorek z silnikiem malucha produkowany fabrycznie? Okazuje się, że były takie projekty.

Producentem traktorka, który powstał bardziej do zadań komunalnych niż rolniczych, był Zakład Maszyn Budowlanych w Wadowicach, który od 1974 r. należał do Kombinatu Urządzeń Mechanicznych "Bumar-Łabędy" w Gliwicach. Najprawdopodobniej jeszcze w latach 80. fabryka w Wadowicach rozpoczęła prace nad pojazdem, który mógłby pracować z pługiem, rozsiewaczem Kos (służącym do posypywania solą chodników lub dróg lokalnych), przewozić jakieś narzędzia lub niewielkie towary.

Popularne w Niemczech

Podobne pojazdy są i były popularne m. in. w Niemczech, Danii czy we Włoszech. Można je nazwać współczesnymi nośnikami narzędzi, ale służącymi głównie do usług komunalnych. Marki, które produkują podobne urządzenia do m. in. Holder (należący do firmy Karcher), Antonio Carraro czy enerdowski Multicar.

Podobne pojazdy produkowane są przez zachodnich producentów. Na zdjęciu elektryczny Antonio Carraro zaprezentowany na targach rolniczych EIMA International w 2022 r., fot. K.Pawłowski

W 1990 r. rozpoczęto produkcję pojazdu nazwanego ZMB NK-2. Ciągnik był wyposażony w dwucylindrowy silnik i skrzynię biegów od Polskiego Fiata 126p. Od tego samego wozu pochodził także kokpit z licznikiem, kierownicą oraz siedziskiem. Z zewnątrz pojazd posiadał szereg elementów z polskich wozów takich jak światła przednie i tylne od małego fiata, przednie felgi od FSO 125p lub Poloneza, tylne od Żuka, kierunkowskaz od Stara.

Z przodu traktorek miał do dyspozycji podnośnik hydrauliczny (niezbędny do obsługi m. in. pługu śnieżnego) oraz wałek WOM. Z tyłu zamontowano hak, dzięki któremu pojazd mógł ciągnąć dedykowaną do niego przyczepkę, produkowaną także w ZMB Wadowice.

Produkcja małoseryjna

Produkcja pojazdu trwała na pewno do 1991, a być może dłużej. Niestety w tym czasie nie powstało ich zbyt dużo. W internecie można znaleźć informację, że zbudowano trzy prototypowe sztuki, co z pewnością nie jest prawdą. Znane jest co najmniej 7 sztuk tych pojazdów, które przetrwały do dziś. A ile może jeszcze gdzieś stać i czekać na odkrycie? Poza tym warto dodać kilka sztuk, które zostały już zezłomowane.

Porównując pojazd do konstrukcji zachodnich wadowicki traktor nie odstaje pod względem designerskim czy wyposażeniowym. Jest ładny, spójny stylistycznie, naprawdę dopracowany, choć oczywiście nieco bardziej siermiężny.

Jedyny mankament pojazdu to benzynowy, zaledwie 24-konny silnik od malucha. Konkurencja z zachodu posiadała diesle, często o podobnej mocy, ale jak na jednostki wysokoprężne przystało mogące pochwalić się znacznie większym momentem obrotowym. Wybór silnika i skrzyni biegów z Fiata 126p był zapewne podyktowany względami ekonomicznymi – taka konstrukcja była łatwa i tania w obsłudze, również dla producenta i jego serwisu. Być może w planach były silniki diesla, ale zanim doszło do ich montażu produkcja została zawieszona.

W międzyczasie ZMB Wadowice zmieniło się w Fabrykę Urządzeń Mechanicznych i Sprężyn FUMiS-Bumar. Zakład wciąż działa i nadal należy do PHZ Bumar, który w tej chwili wchodzi w skład Polskiego Holdingu Obronnego. W związku z tym późniejsze NK-2 zostało oznaczone logiem FUMiS. Niektóre maszyny z późniejszych serii wyposażano w nieco mocniejsze silniki 703 cm3 od Fiata 126 BIS oraz kiper.

NK-2 jest do kupienia

W związku z małą produkcją wynoszącą najprawdopodobniej kilkanaście sztuk oraz eksploatacją w ciężkich warunkach nie wiele pojazdów ZMB i FUMiS przetrwało do dziś i rzadko pojawiają się na sprzedaż.

Kilka dni temu w ogłoszeniach pojawił się żółty NK-2 oznaczony logiem FUMiS. Według sprzedawcy pochodzi z 1990 r., jest sprawny i w dobrym stanie, a interwencji mechanika wymagają jedynie hamulce. Nietypowy pojazd kosztuje 22,9 tys. zł i jest sprzedawany przez wypożyczalnie sprzętu budowlanego z Dąbrowy Tarnowskiej.

Ciekawe czy widzicie zastosowanie dla nietypowego traktorka w gospodarstwie rolnym? Podobne konstrukcje z zachodu reklamowane były nie tylko jako pojazdy komunalne, ale także jako pojazdy do sadów, ogrodów i winnic.