Kup Lamborghini na gąsienicach

Kto chce jechać w pole pojazdem marki Lamborghini? Macie okazje spełnić marzenie, bowiem w Pobiedziskach w Wielkopolsce jest do kupienia rzadkie Lamborghini 3402C TL z 1960 r.

Zabytkowe ciągniki Lamborghini to spora rzadkość na polskim rynku. Oczywiście w gospodarstwach jeździ jeszcze całkiem sporo traktorów włoskiej marki kojarzonej z super samochodami, ale najstarsze zazwyczaj nie mają więcej niż 30-35 lat na karku. W tym wypadku mamy wyjątek, gdyż prezentowany ciągnik prawie osiągnął wiek emerytalny i ma już 62 lata.

Spory unikat

Na sprzedaż trafił ciągnik serii gąsienicowej 3402C z rodziny ciągników wyposażonych w silniki DLA40 produkowanych na licencji MWM. Wersja gąsienicowa typu 3402C produkowana była bardzo krótko, bo tylko w latach 1960-61. W tym czasie powstało nie wiele ponad sto tych pojazdów.

Omawiana seria była ciągnikiem przejściowym między traktorami gąsienicowymi rodzin 2C i 5C. Przez specjalistów są one już zaliczane do serii 5C, ale warto podkreślić, że między rocznikami 1960-61, a późniejszymi są kosmetyczne różnice.

Pojazd sprzedawany w Polsce należy do serii 5C, która w latach 1960-61 nosiła oznaczenie 3402C, fot. Maciej Lipiecki

Na sprzedaż w Polsce przeznaczono egzemplarz oznaczony symbolem C TL, co oznacza, że jest nieco szerszy od standardowej wersji. Lamborghini 3402C TL przez dwa lata produkcji wykonano 73 sztuki, co czyni go dość rzadkim i unikatowym sprzętem.

Według sprzedawcy do dzisiejszych czasów przetrwało około 20 sztuk, z czego kilka zostało w ostatnich latach wysłanych do USA, jako uzupełnienie kolekcji zabytkowych ciągników rolniczych.

Typowe Lamborghini

Wersja 3402C TL jest następcą dość popularnego ciągnika gąsienicowego DLA 35C serii 2C. Napędza go klasyczny trzycylindrowy, chłodzony powietrzem silnik wysokoprężny z bezpośrednim wtryskiem autorstwa Ferruccio Lamborghini, o pojemności skokowej 2 193 cc. Pojazd osiąga moc 40 KM, ma 3 biegi do przodu i 1 do tyłu plus 3 biegi terenowe i 1 bieg terenowy do tyłu.

Jeździ i nawet orze

Sprzedawca zapewnia, że ciągnik, mimo sporej ilości oryginalnej patyny, jest w pełni sprawny i działa bez zarzutu. We Włoszech, skąd pochodzi, był serwisowany na bieżąco (ostatnio otrzymał nowe łożyska, sprzęgła układu kierowniczego, pompę wtryskową i wtryski po renowacji).

Wiele osób marzy by mieć pojazd o tej nazwie na swoim podwórku, fot. Maciej Lipiecki

Zabytkowy pojazd posiada także najważniejsze elementy, bo trudno dostępne na rynku, takie jak: oryginalne emblematy, tabliczkę znamionową, tłumik, zegary, gałki, siedzisko czy lampy.

- Ciągnik jeszcze niedawno był używany hobbistycznie we Włoszech. Jeździł na pokazy orki i inne zloty. Wcześniej używano go w sadzie jako normalny traktor do pracy. Licznik motogodzin cały czas działa, więc 3300 lub 3800 (trudno odczytać) motogodzin widoczne na pulpicie wygląda na oryginalny przebieg. Do pełni szczęścia wymaga nowego lakieru – powiedział nam Maciej Lipiecki, sprzedawca oryginalnego pojazdu.

Ile kosztuje cudo na gąsienicach?

Aktualny właściciel jest skłonny sprzedać pojazd za 12 tys. euro. Z pewnością niektórych przeraża taka kwota, ale porównując ją do podobnych traktorów na rynku nie jest ona specjalnie wygórowana. A przecież warto podkreślić, że tego rodzaju sprzęt raczej nie będzie tracił na wartości, a wręcz przeciwnie – może sporo zyskać.

Pod maską pracuje silnik DLA40 - wysokoprężny, chłodzony powietrzem wyposażony w specjalny wtrysk paliwa autorstwa samego Ferruccio Lamborghini, fot. Maciej Lipiecki

Podobny, ale perfekcyjnie wyremontowany, Lamborghini 3402 CTL (5C TL) z 1960 r. w kwietniu 2019 r. został sprzedany na aukcji Bonhams w Goodwood za ponad 27 tys. funtów.

Czy już szykujecie zaskórniaki i inwestujecie w klasyki rolnictwa?