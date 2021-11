Kup pług i nie żałuj, bo części znajdziesz na Giełdzie Rolnej

Na to, że elementy robocze do pługów są wieczne nie ma co liczyć. Każdy, nawet najlepszy element renomowanego producenta się zużyje i wtedy przychodzi czas na poszukiwania nowych.

Części robocze do pługów zawsze stanowią temat do dyskusji. Oryginał, a może zamiennik? Element standardowy, a może wzmocniony? Co wybrać i do jakiej gleby? I w końcu gdzie kupić.



Przyjrzyjmy się, jakie elementy robocze do pługów możemy znaleźć na Giełdzie Rolnej.

Lemiesz cienki - pług 2 i 3-skibowy fot. GR

Mimo wszystko klasyczne pługi zagonowe nadal należą do najpopularniejszych maszyn tego typu w naszym kraju. Części do nich są tanie i dostępne niemal wszędzie. Klasyczny lemiesz z naszego ogłoszenia kosztuje 28 zł.

Lemiesz Lemken prawy fot. GR

Zupełnie inną stronę technologii i jakości reprezentują pługi firmy Lemken. Coraz częściej możemy je spotkać na naszych polach, więc zainteresowanie elementami roboczymi rośnie.

Na Giełdzie Rolnej można wybrać coraz więcej oryginalnych elementów w charakterystycznie niebieskim malowaniu. Jednym z nich jest lemiesz prawy pasujący do pługa WS1. Cena 659 zł.

Lemiesz Unia PR 048 fot. GR

Zarówno klasyczne jak i nowe pługi polskiej Unii cieszą się renomą, a oryginalne elementy robocze do nich można nabyć po rozsądnych cenach. Lemiesz PR 048 z dziobem należy właśnie do tych klasycznych już elementów. Cena 92 zł.

Dłuto Waryński Unia VIS/XL fot. GR

Unia to także nowoczesne pługi, których lemiesze wyposażone są w wymienne dłuta. Te możemy kupić oryginalne lub spojrzeć na ofertę firmy Waryński.

Znalezione na gieldarolna.pl napawane dłuto prawe pasuje do pługów Unia VIS i XL. Dłuto wykonane z wytrzymałej i odpornej na ścieranie stali borowej zostało wzmocnione napawem. Cena 76,99 zł.

Odkładnia prawa Grégoire-Besson fot. GR

Pługi producenta Grégoire-Besson nie należą do rzadkości na polskich polach. Zawieszane czy półzawieszane francuskie maszyny charakteryzuje wydajność, ale ta ma swoją cenę. Odkładnia prawa z ogłoszenia kosztuje 1061 zł.

To oczywiście tylko wybrane elementy robocze pługów jakie znaleźliśmy na warto sprawdzić, czy nie ma tam tego, czego akurat szukacie.