Kup taniej siewnik punktowy Grimme Matrix

Firma Grimme ogłosiła akcję „Wczesny zakup” na mechaniczne siewniki punktowe Matrix 1200 i Matrix 1800.

W ramach promocji każdy kto w terminie od 1 czerwca do 31 sierpnia bieżącego roku zdecyduje się na zakup siewnika punktowego Grimme Matrix 1200 lub Matrix 1800 będzie miał zagwarantowaną niższą cenę zakupu tej maszyny.

Przypomnijmy – Grimme Matrix to 12 i 18-rzędowe precyzyjne mechaniczne siewniki punktowe do wysiewu buraków, rzepaku i cykorii. Ich rozstaw rzędów wynosi 45 lub 50 cm, a ramy o szerokości odpowiednio 6 i 9 metrów są hydraulicznie składane do szerokości transportowej poniżej 3 metrów.

Maszyny posiadają elektryczny napęd tarcz wysiewających, który umożliwia odłączanie pojedynczych sekcji (Section Control) np. na klinach, a także regulację odstępów nasion w poszczególnych rzędach. Zamocowanie wspomnianych sekcji wysiewających na równoległobokach zapewnia z kolei precyzyjną kontrolę głębokości pracy.

Ważną cechą siewników punktowych Matrix jest także hydrauliczny docisk redlic pozwalający używać ich zarówno do siewu konwencjonalnego jak i w mulcz. Maszyny ponadto wyposażone są w terminale sterownicze Isobus CCI 800 i CCI 1200 z funkcją MultiTouch. Wartym wspomnienia jest również ciekawe rozwiązanie zmiennego dawkowania nasion VRC (Variable Rate Control), która pozwala na precyzyjny siew z uwzględnieniem specyfiki różnych stref pola na podstawie map aplikacyjnych.