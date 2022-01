Kurs kombajnisty – ile kosztuje i czy musisz go mieć?

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, rolnicy do użytkowania maszyny żniwnej nie muszą posiadać kursu operatora kombajnu zbożowego. Jak się jednak okazuje, może on być niezbędny przy próbie ubezpieczenia maszyny.

Co do zasady kombajn zbożowy w majestacie prawa jest pojazdem wolnobieżnym, a więc do jego prowadzenia po drogach publicznych wystarczy prawo jazdy kategorii B, T, C1, C, D1 oraz D.

Kurs operatora kombajnu – jak wygląda?

Aby móc przystąpić do kursu na operatora kombajnu zbożowego należy mieć ukończone 18 lat, wykształcenie min. podstawowe oraz prawo jazdy kategorii B lub T.

Kurs kombajnisty ma za zadanie przygotować późniejszego operatora do pracy maszyną żniwną. W jego toku kursant zapozna się z podstawami budowy oraz działania głównych podzespołów kombajnu.

- W zeszłym sezonie podczas przejazdu kombajnem zbożowym po drogach publicznych zostałem zatrzymany do kontroli drogowej przez „drogówkę”. Funkcjonariusze nie wymagali jednak ode mnie zaświadczenia o odbytym kursie operatora kombajnu, a jedynie prawa jazdy odpowiedniej kategorii – zaznacza rolnik z Zamojszczyzny.

Kurs kombajnisty – ile kosztuje i czy warto go mieć? fot. KH

Na ogół kurs trwa od kilkunastu do kilkudziesięciu godzin, a jego pełne odbycie najczęściej zajmuje dwa dni. W tym czasie kursant bierze udział zarówno w zajęciach teoretycznych, jak i praktycznych, a po ich zakończeniu ma miejsce krótki egzamin. Dopiero po jego pozytywnym zdaniu uczestnik otrzymuje stosowne zaświadczenie o ukończonym kursie, które jest ważne dożywotnio.

Kursy operatora kombajnu są organizowane m.in. przez regionalne Ośrodki Doradztwa Rolniczego oraz przez podmioty prywatne. Cena kursu najczęściej mieści się w przedziale od 400 do 700 zł brutto.

Kurs kombajnisty, a ubezpieczenie kombajnu

Na rynku ubezpieczeń nie ma przepisów, które wymagałyby przedstawienia zaświadczenia o odbytym kursie kombajnisty przy zawieraniu polisy OC lub AC kombajnu zbożowego. Dlatego też przy zawieraniu takiego ubezpieczenia warto zwrócić uwagę na ten aspekt w OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia) danej firmy.

Boleśnie można się o tym przekonać w sytuacji, gdy nasza maszyna ulegnie uszkodzeniu i zgłosimy ten fakt ubezpieczycielowi. Wówczas możemy zostać poproszeni o dostarczenie stosownego zaświadczenia o odbytym kursie, a przy jego braku firma może odmówić wypłaty odszkodowania.

Taka praktyka jak się jednak okazuje nie jest stosowana we wszystkich towarzystwach ubezpieczeniowych.

- W Generali Agro nie wymagamy kursu kombajnisty przy zawieraniu umowy ubezpieczenia OC lub AC kombajnu rolniczego. Brak kursu kombajnisty nie wpływa również na odpowiedzialność Generali Agro. Warto jednak podkreślić, że zarówno teoretyczne, jak i praktyczne przeszkolenie operatora kombajnu z jego obsługi i techniki jazdy znacząco wpływa na zmniejszenie ryzyka uszkodzenia lub zniszczenia kombajnu, czego konsekwencją są zwykle również straty finansowe. Kurs kombajnisty jest rekomendowanym przez nas elementem działań prewencyjnych – tłumaczy Mariusz Gilicki, zastępca dyrektora departamentu ubezpieczeń rolnych Generali Agro.

Kurs, a gwarancja na kombajn

Co równie istotne, kurs kombajnisty nie jest także wymagany przez producentów maszyn rolniczych przy ich sprzedaży. Jeśli zaś w czasie gwarancji wystąpi uszkodzenie w wyniku nieprawidłowej obsługi kombajnu, to podstawą do odmowy wykonania naprawy gwarancyjnej jest nieznajomość instrukcji obsługi maszyny, a nie brak kursu na operatora kombajnu. Taką informację uzyskaliśmy od przedstawicieli największych producentów maszyn rolniczych.

Sprawdź ceny używanych kombajnów zbożowych na Giełdzie Rolnej!