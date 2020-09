Kverneland e-drill maxi plus – nowy siewnik w ofercie producenta

Kverneland postanowił rozszerzyć gamę siewników do nabudowy na bronę wirnikową o połączoną wersję siewnika zbożowo-nawozowego e-drill maxi plus.

Siewnik pozwala na równoczesny wysiew kilku różnych rodzajów nasion, bądź na równoległą aplikację nawozu wraz z wysiewem nasion. Takie rozwiązanie pozwala na zwiększenie wydajności pracy oraz efektywności stosowania nawozu.

Precyzyjna aplikacja

W celu zrównoważenia krótszego okresu wegetacji, zastosowanie nawozu fosforowego wspomaga początkową fazę kiełkowania i rozwój roślin w możliwie najbardziej efektywny sposób. Jak zaznacza producent, podczas prób siewów wiosennych plony wykazały wzrost nawet o 25 proc. w porównaniu z uprawami, w których nawóz zastosowano innymi metodami.

Producent zapewnia, iż siewnikiem e-drill maxi plus możliwa jest aplikacja nasion i nawozu w kilku różnych wariantach: wysiew jednego rodzaju nasion, wysiew dwóch rodzajów nasion, wysiew jednego rodzaju nasion w kombinacji z jednym rodzajem nawozu oraz wysiew jednego rodzaju nasion w połączeniu ze środkiem chemicznym np. zwalczającym ślimaki lub gryzonie.

Regulowana pojemność zbiornika

Model e-drill maxi plus jest dostępny ze zbiornikiem o pojemności 2100 l. Zbiornik ten można podzielić w stosunku 100:0, 70:30 oraz 60:40 proc., co dodatkowo podnosi jego elastyczność i uniwersalność wykorzystania.

W zbiorniku dodatkowo znajdują się dwa niezależnie działające aparaty wysiewające Eldos umieszczone po obu stronach siewnika. Komfort pracy gwarantują dwa elektroniczne czujniki rezerwy nasion/nawozu, regulowane z zewnątrz. Pozwalają one na monitoring zarówno małych ilości drobnych nasion np. rzepaku, jak również dużych ilości większych nasion.

Aparat wysiewający Eldos

Podobnie jak we wszystkich modelach e-drill, dawki wysiewu nasion i nawozu są kontrolowane przez dwie jednostki sprawdzonego aparatu wysiewającego Eldos. Oba są kompatybilne z systemem ISOBUS i napędzane elektrycznie, co umożliwia niezależną regulację dawki nasion i nawozu.

Za pomocą przycisku, operator może przeprowadzić proces kalibracji przy aparacie wysiewającym. Nie jest wymagana żadna regulacja przekładni. Operator po prostu wprowadza żądane wartości do terminala, a następnie naciska jeden przycisk na aparacie wysiewającym, aby rozpocząć próbę kręconą. Test kalibracji jest wykonywany automatycznie.

Standardowo dla każdego aparatu wysiewającego dostarczanych jest pięć kół dozujących zarówno drobne, jak i grube nasiona, a także nawóz. Wymiana kół dozujących odbywa się w łatwy i szybki sposób bez użycia narzędzi. Możliwa jest także praca z wykorzystaniem sygnału GPS w połączeniu z aplikacją Geocontrol, która automatycznie steruje wysiewem na uwrociach.

Maszyna jest w pełni kompatybilna z systemem ISOBUS, co umożliwia podłączenie siewnika Kverneland e-drill maxi plus do dowolnego ciągnika wyposażonego w gniazdo i terminal ISOBUS w celu uzyskania pełnej funkcjonalności maszyny wykorzystując własny terminal ciągnika.