Kverneland oferuje wzmacniane elementy robocze do pługów

Od jakiegoś czasu Kverneland oferuje do swoich pługów trudnościeralne elementy robocze XHD z węglikiem wolframu. Czy warto je stosować?

Wśród producentów maszyn rolniczych widoczny jest trend oferowania coraz to bardziej wytrzymałych elementów roboczych. Tą samą drogą podąża także Kverneland i oferuje wzmacniane elementy robocze o oznaczeniu XHD.

Wzmacniane elementy robocze

Elementy robocze XHD, to w nomenklaturze Kvernelanda rozwiązanie premium polegające na wzmocnieniu tychże części płytkami z węglika wolframu. To wszystko w trosce o maksymalizację ich trwałości.

Jednym z pługów wyposażonych w to rozwiązanie jest pracujący w firmie GR Ward 10-skibowy pług. Maszyna co roku zaoruje tam ok. 1000 ha ciężkiej ziemi na gruncie wapienia, co stwarza bardzo wymagające warunki dla elementów roboczych.

10-skibowy pług Kverneland RW co roku zaoruje ok. 1000 ha ciężkiej ziemi na gruncie wapienia fot. mat. prasowe

Dotychczas stosowano tam standardowe elementy robocze, które ze względu na specyfikę pracy wymagały ciągłych wymian, co wiązało się z dużymi stratami czasu. Chcąc ograniczyć zbędne przestoje, gospodarstwo postanowiło sprawdzić elementy XHD, które zamontowano na pierwszym lewym i prawym korpusie oraz porównać ich wytrzymałość z elementami konwencjonalnymi.

Kverneland XHD

Po zaoraniu ponad 750 ha pług wymagał wymiany 11 oryginalnych kompletów dłut oraz 4 kompletów uchwytów dłut Knock-On i piersi oraz po 1 komplecie płóz. Lemiesze przedpłużka XHD były dołożone później i do tej pory wytrzymały 3 zmiany oryginalnych standardowych lemieszy przedpłużka.

- Jak dotąd części XHD wykazują niewielkie oznaki zużycia i mogą wytrzymać równowartość 20 zestawów oryginalnych dłut - mówi Peter Dickinson, operator wykonujący orkę w gospodarstwie.

Warto przy tym wspomnieć o różnicy w cenie między standardowym dłutem, a dłutem XHD wzmacnianym węglikiem wolframu. Koszt typowego dłuta sięga 40 zł brutto, podczas gdy za trudnościeralny element należy zapłacić 788 zł brutto.

- Nie da się uciec od wysokich kosztów zakupu części XHD, przy tak dużym pługu, ale jest to znacząca inwestycja, jeśli zestawimy ją z utraconą produktywnością przy zmianie elementów – dodaje Dan Oldershaw-Gleen, kierownik gospodarstwa.

Wylicza on także, że przy stosowaniu standardowych elementów roboczych w trakcie sezonu traci on łącznie tydzień na wymiany zużywających się części.

A czy Wy stosujecie w swoich maszynach wzmacniane elementy robocze? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!