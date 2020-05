Kverneland prezentuje nowy model brony wirnikowej

Całkiem niedawno Kverneland zaprezentował rolnikom nowy model brony wirnikowej serii S. Jej konstrukcja jest bardzo solidna, ponieważ jest przeznaczona do współpracy z ciągnikami o maksymalnej mocy 250 KM.

Brona wirnikowa cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród rolników, szczególnie tych, gospodarujących na cięższych glebach. Często już jeden jej przejazd pozwala na wystarczające doprawienie nawet ciężkiej gleby do stanu umożliwiającego siew. Dlatego, często spotyka się brony wirnikowe w zestawie z siewnikiem.

Od niedawna w ofercie firmy Kverneland jest dostępny nowy model brony wirnikowej oznaczony symbolem S. Nowa brona jest dostępna w czterech szerokościach roboczych: 3, 3,5, 4 oraz 4,5 m. Na każdy metr szerokości przypadają 4 wirniki. Waga brony wynosi w zaokrągleniu około 600 kg na 1 m szerokości roboczej.

Seria bron wirnikowych S jest przeznaczona do pracy z ciągnikami o mocy maksymalnej 250 KM. Moc minimalna potrzebna do pracy - oczywiście maszyną "solo" - to z kolei 100 KM.

Wzmocniona konstrukcja

Aby brona wytrzymała współpracę z ciągnikami tej mocy, jej tzw. wanna została wykonana w technologii "heavy-duty". Ma ona także strukturę samonośną, co podwyższa jej odporność na zginanie i skręcanie. W wirnikach producent zastosował łożyska o średnicy 110 i 120 mm, umieszczone jedno nad drugim w odległości 110,5 mm.

Również głowica maszyny została zaprojektowana tak, aby wytrzymywała obciążenia wynikające podczas pracy z siewnikiem nabudowanym. Siewnik jest łączony z broną za pomocą uchwytu Euro. Skrzynia przekładniowa standardowo pracuje z prędkością 298 obr/min i jest wyposażona w wymienne koła zębate. Dostępne są również dodatkowe zestawy kół przekładniowych, dzięki którym możliwe do uzyskania obroty wirnika mogą wynosić 365 lub 435 obr/min.

Duże możliwości konfiguracji

Standardowo maszyna jest wyposażona w zęby mocowane w systemie "Quick-Fit". Oznacza to, że każdy ząb jest mocowany w uchwycie z wykorzystaniem bolca i przetyczki, co pozwala na wymianę zęba bez użycia narzędzi. Dostępne są zęby proste oraz aktywne, które bardziej "wciągają" się w glebę.

Inżynierowie zwiększyli prześwit pomiędzy uchwytami mocowania zębów a dnem wanny, co pozwala na lepszy przepływ masy i zmniejsza ryzyka zapchania czy zablokowania wirników. Standardowo brona ma boczne deflektory, zawieszone na równoległoboku i zabezpieczone przed przeciążeniem.

Użytkownik może wybierać pomiędzy czterema rodzajami wałów zagęszczających : Actipack ø 560 mm – 205 kg/m, Cracker ø 550 mm – 200 kg/m, Pełny zębaty ø 575 mm – 160 kg/m, Rurowy ø 550 mm – 90 kg/m.