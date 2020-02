Kverneland Quest: baza wiedzy o twojej maszynie w zasięgu ręki

Usługa Quest to internetowa baza wiedzy, która umożliwia rolnikowi szybkie znalezienie informacji o użytkowanych maszynach Kverneland, Vicon i obsługujących je rozwiązaniach rolnictwa precyzyjnego.

Dostępne są m.in. aktualne informacje, dokumentacje, instrukcje, katalogi części zamiennych i oprogramowanie, często zadawane pytania oraz wiele innych niezbędnych informacje, których rolnik potrzebuje na temat swoich maszyn i usług. Wszystko to zgromadzone w jednym miejscu i łatwo dostępne, nawet bezpośrednio na polu, dzięki czemu w wielu przypadkach można uniknąć niepotrzebnych przestojów.

Z usługi Quest można korzystać bezpośrednio ze strony internetowej Kverneland Group, Kverneland lub Vicon. Inną możliwością są platformy klienckie My Kverneland oraz My Vicon. Rejestrując maszynę za ich pośrednictwem użytkownik może skorzystać z łatwego dostępu do określonych informacji powiązanych z jego maszyną. W ten sposób w systemie pojawią się tylko odpowiednie informacje o zarejestrowanych maszynach.

Producent zapewnia, że w przypadku niemożności znalezienia odpowiednich informacji wystarczy wysłać maila (quest-support@kvernelandgroup.com), a przedstawiciele firmy skontaktują w celu rozwiązania problemu.

Kverneland Quest może więc być doskonałym, spersonalizowanym narzędziem do zarządzania gospodarstwem z jednego miejsca.