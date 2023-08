Regulacja głębokości pracy to zaoszczędzone paliwo i czas. Brona Rotago F może pracować również jako zespół wysiewający w jednym przejeździe. fot. AdK

Kverneland wprowadza bronę wirnikową nowej generacji Rotago F. Jedną z funkcji jest regulacja parametrów pracy w czasie jazdy. Czym kierował się producent wprowadzając tę funkcję?

25 sierpnia pola w niemieckim badawczo-naukowym gospodarstwie Haus Dusse niedaleko Soest, na jeden dzień zamieniły się w centrum pokazowe innowacji Kverneland.

Pomimo, iż koniec pokazów odbywał się w deszczowej aurze, udało nam się zobaczyć w akcji bronę wirnikową Rotago F. Została ona uzbrojona w funkcje, które wpływają pozytywnie na wydajność maszyny. Oprócz tego, że brona została połączona z przednim zbiornikiem, dzięki czemu można w jednym przejeździe zarówno uprawiać i siać, to dodatkowo do zestawu zaprojektowano szynę z redlicami f-drill CB F, które pozwalają na jeszcze precyzyjniejsze umieszczenie nasion i nawozu w glebie.

Łatwiejsza uprawa, wystarczy nacisnąć przycisk

W bronie Rotago jest funkcja regulacji głębokości pracy w czasie jazdy. Są na to trzy sposoby:

z pomocą hydrauliki ciągnika,

przy pomocy ISOBUS, lub

na terminalu Kverneland (Tellus Pro/Tellus GO+). Wystarczy nacisnąć przycisk by kontrolować maszynę.

W konwencjonalnym sposobie uprawy gleby, maszynę ustawia się raz. Jednak głębokość zagęszczenia i wilgoci w glebie mogą być różne nawet w obrębie jednego pola.

− Jeden z argumentów przemawiającym za tym systemem jest oszczędność paliwa. Ustawiając maszynę prawidłowo, dostosowując ją do rzeczywistych warunków można zaoszczędzić nawet 20 proc. paliwa. Standardowo operator wychodzi z kabiny i ustawia parametry maszyny raz. Problem w tym, że nie ma pola, które jest w całości jednolite i nie zawsze wymaga takiego samego agresywnego działania. Dzięki systemowi można ustawiać parametry maszyny na tyle, ile to konieczne w czasie jazdy – tłumaczy product manager Sebastian Koers z Kverneland Group.

Drugim argumentem jest czas jaki zyskujemy. Ponieważ aby dokonać regulacji maszyny, nie trzeba już wychodzić z kabiny. Ustawienia odbywają się z poziomu terminala w czasie jazdy, dlatego nie trzeb przerywać pracy. Kolejnym, niemniej ważnym aspektem jest redukcja CO 2 – na pewno każdy litr paliwa, który nie zostanie spalony i każdy nienaruszony centymetr ziemi, to nie tylko zaoszczędzone pieniądze, ale też środowisko.

− Głębokość robocza powinna być zawsze zredukowana do niezbędnego minimum, ponieważ jeden centymetr głębokości roboczej oznacza ok. 140 t gleby przemieszczonej na hektar. W związku z tym zmniejszenie głębokości roboczej zmniejszy również ilość uwalnianego CO 2 . Zmieniające się warunki glebowe wymagają różnych dostosowań maszyn − dodał specjalista z Kverneland.

Nowa koncepcja brony Rotago F

Kverneland zaoferuje bronę wirnikową Rotago w wersji podstawowej lub z ISOBUS. Obie z nich będą standardowo wyposażone w belkę równającą i regulację głębokości. Do wyboru będą szerokości robocze od 4 do 6 m.

Brona wirnikowa Kverneland Rotago F z szyną redlic f-drill CB F. fot. AdK

Opatentowana adaptacja głębokości roboczej Rotago z pchaną przekładnią umożliwia regulację bez konieczności ponownej regulacji 3-punktowego układu zawieszenia ciągnika lub tylnego wału z kabiny.

Równoległoboczny układ zawieszenia zapewnia, że skrzynia przekładniowa pozostaje równoległa do podłoża. Przekładnia i belka równająca mogą być podnoszone niezależnie od siebie. Wszystkie regulacje są monitorowane przez specjalną technologię czujników elektronicznych, po to, by ochronić przed przeciążeniem lub niewłaściwym użyciem.

Pchana przekładnia jest samonośna i lekka, co zapewnia większą elastyczność w regulacji i wymaga mniej energii.

Każda redlica potraktowana indywidualnie

Ponieważ brona Rotago może być używana samodzielnie, lub jako kombinacja siewna, do zestawu zaprojektowana została szyna redlic f-drill CB F. Regulacja głębokości i nacisku redlic może być łatwo dostosowana hydraulicznie lub w wersji ISOBUS za pośrednictwem terminala.

W Kverneland Rotago szynę redlic można zamówić w wersji 12,5 cm oraz 25 cm, aby dostosować ją do indywidualnego systemu uprawy. W przypadku mokrych i lepkich gleb, nowa alternatywna redlica CX-II jest teraz dostępna w ekonomicznej wersji bez koła dociskowego. Specjalna zakrzywiona konstrukcja zapewnia wystarczającą nośność w lekkich warunkach. fot. AdK

Szynę wysiewającą można szybko doczepić lub odczepić. Właściwe przygotowanie gleby zapewnia brona zagarniająca typu S. Dobrze znane redlice CX-II lub CX-II z podwójnym wlotem są przykręcane do belki, aby umożliwić różne odległości siewu.

Elastyczne i indywidualne ustawienie głębokości każdej redlicy CX-II pozwala na różną głębokość siewu nawet w obrębie jednej szerokości roboczej. Jest to niezwykle ważne w przypadku siewu dwóch różnych produktów w jednym przejeździe, np. rzepaku na małej głębokości i roślin towarzyszących, takich jak fasola, na większej głębokości.