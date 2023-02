Kverneland mocno rozwija swoją ofertę o maszyny do mechanicznego zwalczania chwastów fot. mat. prasowe

Grupa Kverneland nabyła 100 proc. udziałów we francuskiej firmie BC Techniques S.A.S., będącej producentem m.in. pielników mechanicznych, które były dystrybuowane pod marką Phenix Agrosystem.

Obok bezpiecznej produkcji żywności, jednym z kluczowych tematów w dzisiejszym rolnictwie jest ochrona środowiska. Ostatnie europejskie regulacje, zasady i polityki określiły nowe standardy i ograniczyły rodzaje dozwolonych substancji chwastobójczych.

W związku z tym, mechaniczne odchwaszczanie stało się jedną z odpowiedzi dla rolników, aby spełnić te normy, zapewniając jednocześnie zdrowy wzrost roślin jako podstawę udanych plonów.

Kverneland rozwija ofertę

Jedną z nowych maszyn, które od teraz oferowane będą przez Kvernelanda są kultywatory międzyrzędowe Onyx. Zdaniem producenta, oprócz niszczenia chwastów, poprzez rozbijanie górnej warstwy gleby, Onyx przywraca przepływ wody i powietrza, co sprzyja reakcjom fizyko-chemicznym i życiu gleby.

Z drugiej strony, warstwa wzruszonej gleby stworzona przez kultywator międzyrzędowy powstrzymuje działanie kapilarne i parowanie wody, zachowując jej zapas.

Dzięki modułowej konstrukcji, maszyna może zostać dostosowana do wielu upraw w zakresie od 12,5 cm do 80 cm odległości między rzędami. Onyx oferowany jest w szerokości roboczej od 2,84 do 12,12 m.

Inną nowością będzie pielnik rotacyjny Helios, umożliwiający selektywne pielenie mechaniczne, wykonywane z prędkością od 6 do 15 km/h. Maszyna ta dostępna jest w wariantach szerokości roboczej 3 oraz 6 m.

Ciekawostką jest także interfejs prowadzenia Lynx, który ma oferować wysoką dokładność pracy kultywatorów międzyrzędowych, zwłaszcza podczas pracy na zboczach.

Jest on montowany między ciągnikiem a maszyną, aby przemieszczać się między rzędami. Najbardziej precyzyjną pracę nawet w wyższych uprawach zapewnia zdaniem producenta jedna lub dwie kamery o wysokiej rozdzielczości z analizą kolorymetryczną, sterowane z terminala w kabinie ciągnika.

Dwa koła talerzowe o dużej średnicy mocno stabilizują wózek. Regulacja boczna do 25 cm z każdej strony i w sumie 50 cm jest przenoszona na pielnik w sposób szybki i precyzyjny, bez wpływu na tor jazdy ciągnika.