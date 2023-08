Waga w gospodarstwie daje możliwość określenia wielkości plonu z pól. A co z jakością ziarna? Do jego określenia potrzebnych jest kilka specjalistycznych urządzeń, które kosztują niemało, ale ich zakup i tak może być opłacalny - szczególnie w przypadku dużych gospodarstw.

Jak twierdzą właściciele 1100-hektarowego gospodarstwa, stworzenie własnego laboratorium było bardzo ważną inwestycją, która daje szereg korzyści.

Zbadany każdy transport z pola

W gospodarstwie rodziny Kieloch z m. Gościsław w woj. dolnośląskim, każdy transport zboża z pola jest skrupulatnie sprawdzany: na wadze, a następnie pobierane są próby dla określenia jakości zebranego towaru. W pszenicy określana jest m.in. zawartość białka, glutenu, liczba opadania i oczywiście gęstość i wilgotność ziarna.

- Następnie segregujemy zboże według jego jakości. I tak może być ono podzielone nawet na trzy klasy jakościowe - wyjaśnia Marek Kieloch.

Laboratorium - atut przy zawieraniu umów sprzedaży i nie tylko

Jak podkreśla współwłaściciel gospodarstwa, wszystkie urządzenia są zalegalizowane. Gospodarze są zatem pewni co do ich wskazań i wyniki mogą być konfrontowane z wynikami podmiotów skupujących. Jest to więc często atut do negocjacji cen, a czasem wręcz tego, żeby nie dać się oszukać.

- Jeżeli sprzedajemy zboże, wiemy co mamy, wiemy co sprzedajemy - mówi Pan Marek.

Określenie jakości plonu to również ważny punkt w ocenie odmian zbóż stosowanych w gospodarstwie.

Duża i nowoczesna baza

Bazę magazynową stanowi 7 silosów, do każdego wchodzi ok. 540 t pszenicy. Do tego są dwa zbiorniki buforowe. Jest hala magazynowa płaska na ok. 2000 t i stary magazyn piętrowy, gdzie również mieści się podobna ilość. W sumie może być przechowywyanych ok. 8 tys. t ziarna.

Magazyny i laboratorium są wykorzystywane na własne potrzeby. Infrastruktura została wyposażona w nowoczesną aparaturę do monitorowania parametrów przechowywania, suszarnię i urządzenia sterujące przepływem nasion podczas rozładunku i załadunku ziarna.