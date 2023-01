Trzypunktowy układ zawieszenia (TUZ) to system, dający ciągnikowi więcej możliwości pracy. Charakteryzuje się szerokim zastosowaniem, wyjątkowo dużym udźwigiem i wytrzymałością. Jaką rolę pełnią w nim łączniki górne? Na to i wiele innych pytań odpowiada Adam Muszyński, ekspert Kramp z wieloletnim doświadczeniem w branży części do ciągników.

Jaki łącznik wybrać?

Łączniki górne, nazywane również łącznikami centralnymi lub śrubami rzymskimi, są nieodzowną częścią trójpunktowego układu zawieszenia. Zadaniem TUZ jest połączenie ciągnika z maszyną, a dodatkowo zadaniem łącznika górnego jest możliwość regulacji pochylenia podczepionego sprzętu, tak aby utrzymać go w odpowiedniej pozycji w trakcie pracy lub w transporcie.

Dokonując decyzji, jaki łącznik centralny wybrać – konwencjonalny (czyli śrubowy), czy hydrauliczny, warto wziąć pod uwagę wielkość podczepianego sprzętu oraz moc ciągnika. Im podczepiona maszyna jest cięższa, tym regulacja będzie mogła sprawiać więcej trudności. Dlatego przy urządzeniach o większych gabarytach i ciężarze warto zainwestować w łączniki centralne hydrauliczne, które zapewne ułatwią nam ich obsługę i zaoszczędzą czas, a przy tym praca będzie przyjemniejsza i bardziej wydajna” – podsumowuje ekspert Kramp.

Senior Specjalista ds. Produktów Kramp zdradził nam również, że klienci bardzo często pytają o to, jak samodzielnie skonfigurować łącznik górny z części. Adam odpowiada: „Należy zacząć od określenia długości rury, jaka jest potrzebna do konfiguracji całego łącznika. Następnie dobieramy rodzaj poszukiwanych końcówek (oczkowe, hakowe lub przegubowe), pamiętając aby skok i średnica gwintu końcówek i rury były takie same. I uwaga: na jednej końcówce kierunek gwintu musi być prawy, a na drugiej lewy”.

Ze strony rolników pada również pytanie: do jakiego maksymalnego momentu można rozkręcać łącznik górny? I tu Adam służy pomocą: „Pamiętajmy, maksymalnie do rowka wyciętego w gwincie, który pojawi się podczas rozkręcania łącznika”.

Jakie parametry wziąć pod uwagę przy zakupie łącznika?

Jeśli już postawimy na wybór hydraulicznego łącznika górnego, należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Pierwszym ważnym aspektem jest moc ciągnika. „Najpopularniejsze w Polsce, te o mocy do około 100 KM/74 kW najczęściej wymagają hydraulicznego łącznika górnego kategorii 2. Mocniejsze to już łączniki górne kategorii 3 i 4. Wraz ze wzrostem mocy ciągnika, górny łącznik jest poddawany większym siłom, w zależności od rozmiaru i wagi dołączonych narzędzi. Oznacza to, że łącznik górny musi być mocniejszy, aby wytrzymać te zwiększone obciążenia. Ciągnik o mocy do 75 kW będzie wymagał łącznika górnego kategorii 2, o średnicy cylindra około 70 mm. Dla mocy od 75 kW do 135 kW, łącznik górny kategorii 3 o średnicy cylindra około 80-90 mm spełni swoją rolę. W przypadku ciągników o mocy od 136 kW i wyższych, należy wybrać łącznik górny kategorii 4, ze średnicą cylindra około 120 mm” – doradza Adam.

Drugą kwestią jest rodzaj mocowania po stronie ciągnika. Jeśli górny łącznik ma pracować głównie w pozycji pionowej, bez dużych odchyleń w płaszczyźnie poziomej, zwykle wystarczy klasyczny przegub kulowy. Coraz częściej jednak, dla uzyskania większej elastyczności pracy, rolnicy wybierają końcówki przegubowe. Daje to siłownikowi większą swobodę ruchu podczas pracy, dzięki czemu końcówka, czy łącznik nie ulegnie uszkodzeniu podczas manewrów zestawem.

Trzecią kwestią jest rodzaj końcówki po stronie maszyny. Najczęściej stosuje się końcówki hakowe, ze względu na ich funkcjonalność i łatwość podłączenia. Innym rodzajem jest klasyczna końcówka oczkowa. Pamiętajmy, aby dbać o wystarczającą swobodę ruchu w górnym lub dolnym położeniu połączenia.

Należy również sprawdzić średnicę mocowania sworznia łącznika górnego po stronie ciągnika i maszyny. 19 mm to kategoria 1; 25,4 mm to kategoria 2; 32 mm to kategoria 3 i 45 mm to kategoria 4. Średnice otworów w kulach są nieco większe, aby zapewnić łatwy montaż. Następnie warto sprawdzić minimalną i maksymalną długość roboczą, aby zapewnić bezpieczną i optymalną pracę. Jest ona mierzona w milimetrach pomiędzy środkami dwóch punktów mocowania.

