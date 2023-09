Amerykańskie ładowarki Giant są produkowane w wielu wersjach i mają zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki, w tym w rolnictwie.

Ładowarka, a raczej ładowareczka Giant SK202D to naprawdę małe urządzenie, gdyż jego szerokość to 96 cm, a długość 1,3 m. Mały nie znaczy jednak słaby.

Przy bardzo małych wymiarach ładowarki burtowej Giant SK202D, w trakcie jej pracy trzeba pamiętać o wadze operatora, gdyż stanowi ona również przeciwwagę, jakże istotną w trakcie podnoszenia ładunków.

– Im waga operatora jest większa tym przeciwwaga i udźwig tej maszyny są większe. Przykładowo przy operatorze około 70 kg, ładowarka ma udźwig około 430 kg na wysokość 2,1 m. Hydraulika jest wprawdzie w stanie podnieść nawet do tony, natomiast prawa fizyki nam na to nie pozwolą – chociaż gdybyśmy tu z tyłu stanęli w pięciu to na wprost może by to było osiągalne. Natomiast jeśli chodzi o operatora to te pól tony udźwigu jest realne przy osobie o wadze około 90 kg – wyjaśnia przedstawiciel dystrybutora.