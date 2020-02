Ładowarka przegubowa o mocy 25 KM za niespełna 60 tys. zł?

Rynek ładowarek zarówno przegubowych jak i teleskopowych zdominowany jest przez zachodnich producentów. Na ogół mamy do czynienia z konstrukcjami drogimi, na które nie każdy może sobie pozwolić. Jeżeli jednak szukamy maszyny niekoniecznie tak dobrze wykończonej i ergonomicznej, ale nowej, z gwarancją i w konkurencyjnej cenie, z ofertą przychodzą Chińczycy, a konkretnie firma Everun.

Historia firmy może nie jest zbyt długa; sięga 1997 r., a jej produkty dostępne są na polskim rynku od sześciu lat, jednak chińska marka zwraca na siebie uwagę bardzo niskimi cenami maszyn. O ile zakup małej ładowarki przegubowej zachodniego producenta to zwykle koszt przeszło 100 tys. zł netto, to w przypadku ładowarki Everun RO 6 z silnikiem marki Perkins o mocy 25 KM cena to zaledwie 56 tys. zł netto.

Jakie możliwości oferuje model RO 6? Napęd ładowarki realizowany jest hydrostatycznie i umożliwia poruszanie się z prędkością 12 km/h, co nie jest wynikiem odstającym od konkurencji w tej klasie mocy. Za napędzanie hydrauliki roboczej odpowiada pompa o niezłym wydatku wynoszącym 36 l/min; możliwości hydrauliki pozwalają na uniesienie 1100 kg, jednak w celu uniknięcia przeciążenia ładowarki wartość ta katalogowo wynosi 800 kg. Wysokość podnoszenia do punktu obrotu narzędzia to 2670 mm.

Istotnymi parametrami w przypadku tego typu maszyn są ich wymiary, wynoszące tutaj 3690, 1050 i 2300 mm (dł./szer./wys.). Masa ładowarki to 1470 kg.

RO 6 to niejedyny model model ładowarki kołowej oferowany przez firmę Everun. Chiński producent oferuje na naszym rynku łącznie 7 modeli ładowarek przegubowych o mocy do 95 KM. Paradoksalnie, większe modele RO 8, RO 10 i RO 12 są tańsze od opisanego najmniejszego modelu. Różnica bierze się z zastosowanego silnika; do napędu większych maszyn posłużyły znacznie tańsze, chińskie silniki Xichai.

Poza ładowarkami kołowymi, Everun oferuje też ładowarki teleskopowe. W przypadku tych maszyn firma jest również bardzo konkurencyjna cenowo. Przykładowo ładowarka z silnikiem Perkinsa o mocy 47 KM mogąca podnieść ładunek o masie 1400 kg i z maksymalnym zasięgiem 4 m to koszt rzędu 94 tys. zł netto. Do ładowarek dostępny jest ponadto szeroki wybór oryginalnego osprzętu.

A co z gwarancją? Ta oferowana jest na 18 miesięcy, a za jej realizację odpowiedzialny jest serwis mobilny i stacjonarny. Jak zapewnił nas przedstawiciel producenta, wszystkie części dostępne są "od ręki" i nie istnieje ryzyko oczekiwania, aż te dotrą z Chin.