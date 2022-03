Ładowarka teleskopowa pomaga w usuwaniu bomby

Ładowarki teleskopowe to maszyny cechujące się dużą uniwersalnością i możliwością pracy przy przeładunku szerokiej gamy materiałów.

Jednak chyba nawet w najśmielszych wizjach projektanci włoskiej firmy Dieci nie przewidzieli, że ich ładowarka posłuży do usuwania niewybuchu bomby lotniczej. Takie nietypowe jej użycie miało miejsce w Czernichowie, gdzie w wyniku wojny bomba wpadła przez okno do budynku mieszkalnego.

Na szczęście był to niewybuch. Po usunięciu zapalnika trzeba było usunąć niewybuch i w tej sytuacji ukraińskie służby skorzystały z pomocy ładowarki Dieci Ikarus 40.14. Niewybuch został przymocowany pasami do tzw. karetki do zawieszania osprzętu i delikatnie usunięty przez okno, a raczej to co z niego pozostało i włożony na samochód ciężarowy.

Özel Harekat Tv.

Ładowarka Dieci Ikarus 40.14 należy do gamy ładowarek budowalnych. Jej udźwig to 4000 kg, a maksymalna wysokość podnoszenia wynosi 13,4 m. Jest również wyposażona w rozkładane hydraulicznie podpory stabilizujące