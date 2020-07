Ładowność 70 ton! Nowe, specjalistyczne przyczepy z Cynkometu

Cynkomet rozszerza zakres produkcji. Firma ukończyła pracę nad pierwszą specjalistyczną przyczepą do przewozu ciężkich elementów, mającą zastosowanie także w rolnictwie.

To naczepa platformowa NP-70/3 w całości wymyślona, zaprojektowana i wykonana przez zespół Cynkometu z Czarnej Białostockiej.

– Od dłuższego czasu zastanawialiśmy się, w jakim kierunku rozwijać działalność biznesową, kiedy osiągniemy zakładany poziom rozwoju, produkowanych przez nas maszyn rolniczych – mówi Mariusz Dąbrowski, prezes Cynkometu.

– Od kilku lat bowiem wzmacniamy pozycję na rynku cynkowania i produkcji maszyn rolniczych i zdawaliśmy sobie sprawę, że taki moment nadejdzie – poszukiwania nowych wyzwań i nowej dziedziny działalności, która będzie powiązana z tym co robimy, ale jednocześnie umożliwi dywersyfikację ryzyka biznesowego w sytuacjach kryzysowych. Dlatego postanowiliśmy zatrudnić kadrę inżynierską, której umiejętności, doświadczenie i ambicje chcemy wykorzystać do stworzenia nowych produktów, jakimi są naczepy i przyczepy samochodowe.

NP-70/3 to wyspecjalizowana przyczepa dłużycowa do przewozu ciężkich i długich (nawet do kilkunastu metrów) elementów. Wyposażona jest w pokład ładunkowy o długości 17 m, a jej maksymalna ładowność to aż 70 t przy prędkości 20 km/h.

Naczepa została zaprojektowana specjalnie do współpracy z ciężkim ciągnikiem portowym o maksymalnym nacisku na siodło 36 t.

Układ jezdny naczepy stanowią trzy osie bębnowe renomowanej firmy SAF Holland o łącznej nośności 45 t, współpracujące z wielopiórowym (optymalnym dla dużych ciężarów) zawieszeniem mechanicznym także firmy SAF.

Naczepa wyposażona jest także w dwuobwodowy pneumatyczny układ hamulcowy marki Haldex z automatycznym regulatorem siły hamowania (ALB) działającym na wszystkie trzy osie.

- Jest to pojazd służący do transportu wewnętrznego, wykonany na specjalne zamówienie naszego klienta. – dodaje Mariusz Dąbrowski – To nasz pierwszy krok w kierunku rozwoju naszej oferty i jej rozszerzenie o specjalistyczne naczepy i przyczepy drogowe kategorii O.

Naczepa Cynkomet NP-70/3, fot. Cynkomet

W pierwszej kolejności producent zamierza opracować serię drogowych przyczep i naczep 2-3-osiowych niskopodwoziowych do transportu maszyn budowlanych i rolniczych. Tak jak wszystkie produkowane przez Cynkomet maszyny rolnicze, ramy tych pojazdów mają być w całości cynkowane ogniowo.

- Jesteśmy przekonani, że wydłużając w ten sposób ich żywotność, będziemy mogli nimi konkurować z renomowanymi, istniejącymi już na rynku producentami drogowych przyczep i naczep specjalistycznych – dodaje Mariusz Dąbrowski.