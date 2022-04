Lamborghini na minuty w car sharingu

Była Syrena, Łada, Zaporożec, Nysa czy Bentley - jest Lamborghini. Traktor słynnej włoskiej firmy poszerzył ofertę firmy Panek CarSharing specjalizującej się w wynajmie pojazdów na minuty. Niestety nie uda nam się wyjechać wypożyczonym cackiem w pole.

Panek CarSharing to największa polska firma zajmująca się krótkoterminowym wynajmem samochodów. Każdy kto ma aplikację i się poprawnie zarejestrował może wypożyczyć samochód na minuty i użyć go na dojazd do restauracji warsztatu, na dworzec czy gdziekolwiek chce. Usługa działa w kilku miastach w Polsce i cieszy się sporą popularnością.

Od kilku lat Panek CarSharing oprócz standardowych samochodów marek Toyota, Seat czy Fiat proponuje klientom pojazdy z kategorii nietypowych, klasycznych i ekskluzywnych. Na początku była Syrena i Polonez Caro, potem pojawił się Fiat 126p i 125p, Łada, Zaporożec, Nysa, Volkswagen Golf II czy Jeep Wrangler.

Traktor w grupie z super samochodami

W piątek 1 kwietnia firma poinformowała, że do grupy extreme, w której dostępne są super samochody Porsche 911 Carrera S, Aston Martin V8 Vantage, dwa modele Tesla oraz zjawiskowo piękne Ferrari F430 dojdzie, według firmy Panek, najbardziej pożądany traktor na świecie, czyli należący do SDF Group Lamborghini. Dostępny w aplikacji model to Mach VRT 250.

Z okazji tej wyjątkowej premiery, zostaje zdjęty kwotowy próg dostępności i będzie mógł się nim przejechać każdy chętny użytkownik Panek CarSharing.

Traktor bez prawa jazdy

Traktorem będzie mógł przejechać się każdy, nawet bez prawa jazdy, ponieważ pojazd będzie dostępny wyłącznie w obrębie parkingu pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie

Niestety oznacza to, że nie będziemy mogli wziąć ciągnik i pojechać nim na najbliższe pole by podpiąć do niego siewnik, kosiarkę czy pług. Na szczęście Lamborghini nie będzie tylko bezużytecznie krążył wokół PKiN ku uciesze turystów, gdyż użytkownicy będą mogli spróbować swoich sił także ciągnąc przyczepę Zarządu Zieleni m st. Warszawy. Panek podpisał w tej sprawie stosowną umowę, gwarantującą pomoc pracownikom miasta w utrzymaniu nienagannego stanu przestrzeni parkowej w samym centrum Warszawy.