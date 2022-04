Saga Robotics z siedzibami w Norwegii i Wielkiej Brytanii produkuje roboty do powtarzalnych, pracochłonnych prac na polach, w szklarniach, tunelach i sadach. Jednym z nich jest autonomiczna maszyna wykorzystująca światło UV-C do zwalczania chorób grzybowych eliminując potrzebę stosowania środków chemicznych.

Popyt na automatyzację rośnie. W sektorze rolniczym zatrudnionych jest 1,1 miliarda ludzi na świecie i wciąż występuje problem braku rąk do pracy. Do tego sytuację pogorszyła pandemia koronawirusa. Potrzeba wdrażania rozwiązań tego problemu, które jednocześnie będą przyjazne dla środowiska, zaczynają mieć coraz większe znaczenie. Dlatego coraz więcej rolników zaczyna przekonywać się do robotyzacji co pokazuje przykład maszyn Thorvald.

Czym zastąpić oprysk

W 2021 r. Saga Robotics przetestowała flotę 8 robotów autonomicznie jeżdżących nocą po polach w Wielkiej Brytanii. Zabiegi przez nie prowadzone okazały się na tyle skuteczne, że firma, która zajmuje się wypożyczeniem robotów odnotowała znaczne wydłużenie listy oczekujących na usługę.

− Przez cały sezon nasze roboty skutecznie przetworzyły ponad 7300 km liniowych truskawek, zapewniając całkowicie skuteczną obróbkę, 100 proc. niezawodność obsługi robotów i brak awarii. Te wyniki tylko zwiększyły i tak już spore zainteresowanie naszą usługą – powiedział Pål Johan, dyrektor generalny Saga Robotics.

W tym okresie żadne gospodarstwo nie musiało pryskiwać swoich truskawek jakimkolwiek środkiem zwalczającym mączniaka prawdziwego, mimo że 2021 r. był rokiem, w którym patogen był szczególnie rozpowszechniony.

− Żadna substancja chemiczna nie była potrzebna do ochrony tych roślin przed mączniakiem przez cały sezon, a to świetna wiadomość dla hodowców, ich klientów i konsumentów – dodał Dan Sargent, szef działu nauk o roślinach w Saga Robotics.

Zwalczenie pleśni bez udziału środków chemicznych przy użyciu światła UV-C zostało zweryfikowane w badaniach naukowych i okazało się bezpieczne dla roślin. Światło krótkofalowe, którym operuje robot powinno być dostarczane w tygodniowych odstępach najlepiej nocą (wówczas światło działa najskuteczniej).

Wykorzystanie światła w innych uprawach

Obecnie producent pracuje nad przeniesieniem rozwiązań stosowanych w Thorvald na inne rodzaje upraw. Roboty nie są jeszcze dostępne w Polsce. Obserwując dynamikę rozwoju popularności Thorvald oraz otwarte podejście producenta do ich komercjalizacji, można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że zagoszczą one z czasem i na naszym rynku.