Przed nami najważniejsze targi techniki rolniczej w Hanowerze. Podczas Agritechniki takie firmy jak Claas Fendt czy Valtra pochwalą się, że ich maszyny mogą już jeździć na paliwie HVO wyprodukowanym w 100 proc. z roślin. Czy HVO jest ekologiczne i czy uratuje diesle?

Nowe paliwo to uwodorniony olej roślinny (Hydrotreated Vegetable Oil) produkowany jako syntetyczny olej napędowy, który powstaje bez udziału paliw kopalnych. Brzmi to ciekawie i przyszłościowo, w końcu oprócz ciągników, kombajnów i innych maszyn rolniczych, takie samo paliwo mogą stosować samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe, lokomotywy, agregaty prądotwórcze oraz maszyny budowlane. Skoro HVO jest takie ekologiczne to może nie trzeba wyrzucać diesli na śmietnik?

Co wchodzi w skład HVO?

Co ważne do produkcji HVO możemy wykorzystać bardzo wiele produktów, większość może pochodzić prosto z pola, od rolników. Ale niekoniecznie stamtąd, bowiem oprócz kukurydzy, rzepaku czy innych roślin do produkcji można wykorzystać także tłuszcz zwierzęcy, odpady z przemysłu spożywczego, w tym z przetwórstwa ryb czy produkcji oleju spożywczego, a także olej spożywczy z recyklingu (np. pozyskany ze smażalni). W skrócie HVO to odnawialny olej napędowy lub ekologiczny olej napędowy, powstający z lipidów, takich jak olej roślinny, łój lub zużyty olej kuchenny. Lipidy te składają się z węglowodorów parafinowych i dają paliwo o niskiej zawartości węgla.

Przypomina to scenę z „Powrotu do przyszłości” kiedy to dr. Emmett Brown przylatuje DeLoreanem DMC-12 i tankuje go produktami ze śmietnika Marty’ego McFly’a. W HVO tak prosto nie jest – nasze śmieci muszą pojechać do fabryki, gdzie ludzie w białych kitlach przerobią produkty na jednolite paliwo, które bezpiecznie można stosować na naszych silnikach. Tworzenie HVO obejmuje dwuetapowy proces znany jako hydrorafinacja. To tutaj surowce nasyca się wodorem w wysokich temperaturach (ponad 300°C), a następnie w dalszym etapie dokonuje się zmiany struktury chemicznej w celu nadania mu pożądanych właściwości paliwa. Produkcja HVO jest procesem ściśle kontrolowanym, zapewniającym konsystencję wymaganą do uzyskania produktu wysokiej jakości, spełniającego specyfikację EN15940. .

HVO ma podobne właściwości chemiczne i fizyczne do oleju napędowego, ale jako produkt finalny na stacji bywa o ok. 1 zł droższy.

- Używanie Neste MY Renewable Diesel (paliwa HVO) produkowanego z surowców odnawialnych może zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych aż od 75 do 95 proc. w całym cyklu życia paliwa w porównaniu z kopalnym olejem napędowym – twierdzą eksperci fińskiej firmy paliwowej Neste, produkującej już od kilkunastu lat paliwo o nazwie Neste MY Renewable Diesel.

W wielu nowoczesnych silnikach możemy stosować paliwa HVO bez żadnych problemów. Firma JCB twierdzi, że większość ich nowych produktów jest już przygotowana na tego rodzaju olej napędowy, nawet gdy producentem motorów nie jest JCB. Na liście produktów gotowych na HVO jest np. JCB Fastrac napędzany silnikami AGCO Power/Sisu (chodzi o serie: 4160, 4190, 4220, 8290, 8330 z normą spalin Stage V).

- HVO ma również o około 7 proc. mniejszą gęstość paliwa, ograniczoną zawartość związków aromatycznych i siarki oraz wyższą liczbę cetanową w porównaniu z olejem napędowym. Pomimo tych różnic, HVO można mieszać z olejem napędowym w dowolnych proporcjach – możemy przeczytać na stronie marki Cummins, producenta silników.

Według Neste badania naukowe i próby terenowe wykazały, że stosowanie Neste MY Renewable Diesel przynosi wymierne korzyści w porównaniu z paliwem kopalnym: aż do 33 proc. niższy poziom drobnych cząstek stałych, do 30 proc. mniej węglowodorów (HC), aż o 24 proc. niższa emisja tlenku węgla (CO), do 9 proc. mniej tlenków azotu (NOx), obniżony poziom węglowodorów poliaromatycznych (WWA).

Historia paliw roślinnych zastępujących klasyczny olej napędowy jest prawie tak stara jak silnik wysokoprężny, a nawet starsza. Technologię transestryfikacji oleju roślinnego przeprowadził już w 1853 r. Patrick Duffy. Zresztą warto zauważyć, że model jednocylindrowego silnika Rudolfa Diesla chodził na oleju arachidowym, czyli zrobionym z … orzeszków. Na wystawie w Paryżu w 1900 r. firma Otto Company na prośbę rządu francuskiego wykazała, że olej arachidowy może być stosowany jako źródło paliwa do silnika wysokoprężnego i tym samym była to jedna z najwcześniejszych demonstracji technologii biodiesla.

O całej historii stosowania olejów roślinnych w silnikach wysokoprężnych nie będziemy tutaj pisać, bo temat jest zbyt rozległy. Wspomnimy tylko, że na łamach Farmera w 1991 r. pisaliśmy o badaniach inż. Andrzeja Adamczyka, który jeździł Tarpanem 239D na próbnych „blachach” XRA 0006 leją do baku olej rzepakowy. Farmer wówczas wspominał, że Adamczyk bada swoją koncepcję produkcji paliwa z oleju rzepakowego od 1989 r. i według obliczeń radomskiego inżyniera z 1 ha rzepaku można uzyskać 1000 litrów paliwa oraz 2 tony paszy. Sprawą miało zająć się ministerstwo rolnictwa, które miałoby stworzyć rolnikom możliwości zbytu swoich produktów. Badania zakończyły się w 1991 roku i jak wiemy dalsze prace nad polskim biopaliwem zatrzymały się.

Czy HVO zastąpi klasyczny olej napędowy?

Oczywiście nie tylko Adamczyk prowadził takie badania i niektórzy rolnicy wprowadzili przeróbki silników diesla na rzepak wiele lat temu. Wówczas ich maszyny śmierdziały jak stara frytkownica albo jak mówił inż. Adamczyk jak smażone placki ziemniaczane. Warto jednak zaznaczyć, że olej HVO stosowany zamiast oleju napędowego pachnie bardziej jak tradycyjne paliwo - mówi Patrick Ahlbrand z firmy Claas.

HVO nie uratuje planety teraz i od razu, gdyż także emituje pewną ilość szkodliwych substancji. Ale nie ulega wątpliwości, że nowe paliwo może być znakomitym pomostem między dzisiejszą technologią, a paliwami i napędami jutra (takimi jak wodór).

HVO wydaje się szczególnie ważne w przypadku transportu zbiorowego (autobusy), transportu ciężkiego (drogowego), transportu wodnego, lotnictwa, kolei czy rolnictwa lub budownictwa. Bez większego wysiłku silniki stosowane dziś mogą pracować zarówno na oleju napędowym, jak i HVO.

Już w tej chwili tacy producenci jak Ford, Toyota, Peugeot/Citroen czy Audi mają w swojej ofercie silniki i modele samochodów, które mogą tankować uwodorniony olej roślinny zamiast „ropy”. Volkswagen potwierdził, że wszystkie samochody z jednostką wysokoprężną, wyprodukowane od końca lipca 2021 r., mogą być tankowane HVO100.

Producentów, którzy są gotowi na HVO jest znacznie więcej. Wśród ciężarówek są to m. in. Scania, Mercedes-Benz, DAF i Volvo, w budownictwie Liebherr, JCB, Kubota i Volvo CE. Paliwo HVO można stosować także w pociągach produkowanych przez polską Pesę, która wykorzystuje silniki marki Rolls-Royce. Podobnie jest z agregatami prądotwórczymi z silnikami Kohlera, JCB czy Cummins. Przykłady konkretnych producentów można mnożyć.

Claas i AGCO już są gotowi na HVO

W rolnictwie coraz więcej firm wprowadza silniki gotowe na paliwa HVO. Wcześniej wspomnieliśmy o JCB Fastrac, ale są firmy, które swoje silniki specjalnie przygotowywały na przyjęcie HVO.

Jedną z takich firm jest Claas, który ogłosił, że od 1 października większość ich produktów jest przystosowana do HVO.

- Od 1 października 2023 r. Claas dopuści wszystkie maszyny rolnicze spełniające najnowszą normę emisji spalin do pracy z uwodornionymi olejami roślinnymi (HVO). Ponadto pierwsze tankowanie w zakładach w Harsewinkel i Le Mans odbywa się również z wykorzystaniem zrównoważonego biopaliwa – możemy przeczytać w oświadczeniu niemieckiego producenta.

- Claas już od dłuższego czasu opowiada się za otwarciem na nowe technologie, gdyż dla szeroko zakrojonego odejścia od paliw kopalnych w sektorze rolnym należy rozważyć szeroką gamę rozwiązań z uwzględnieniem ich dostępności i opłacalności. Dla zastosowań w obszarze gospodarstwa, lekkich prac polowych lub prac komunalnych odpowiednią alternatywą będą w przyszłości napędy akumulatorowe. Dla maszyn żniwnych i dużych ciągników o mocy od 150 KM nawet w perspektywie długoterminowej nie istnieje natomiast realna alternatywa dla zrównoważonych paliw płynnych - wyjaśnia Patrick Ahlbrand z działu strategii produktowej Claas.

Marka Claas jest świadoma wyzwań przed jakimi stoją producenci maszyn rolniczych w dzisiejszych czasach. Stopniowe odchodzenie od paliw kopalnych w procesach produkcji rolnej i technologii rolniczej jest konieczne pod wieloma względami i będzie kształtować rozwój przyszłych wariantów napędu. Niestety wiele alternatyw istniejących już na rynku nie nadaje się do rolnictwa. W niskich zakresach mocy napęd akumulatorowy (elektryczny) oferuje konkretne korzyści, ale wraz ze wzrostem zapotrzebowania na moc i energię ta technologia osiąga swoje granice. Dla przykładu sieczkarnia Jaguar z napędem elektrycznym, przy porównywalnej mocy i zasięgu, byłaby dziś co najmniej dwa razy większa i dwa razy cięższa od aktualnego modelu z silnikiem spalinowym. Według Claasa również paliwa gazowe, takie jak metan czy wodór, mają swoje istotne wady związane z ich gęstością, a co za tym idzie z koniecznością magazynowania energii.

Dlatego od 1 października 2023 r. kombajny i ciągniki Claas z Harsewinkel i Le Mans spełniające aktualną normę emisji spalin Stage V są dopuszczone do użytku z Hydrotreated Vegetable Oil. Ponadto wszystkie maszyny są fabrycznie napełniane paliwem w 90 proc. neutralnym dla klimatu. Działanie to pozwoli zaoszczędzić 2500 ton CO2 rocznie.

Podobnie do sprawy podchodzi koncern AGCO, który na Agritechnice zaprezentuje elektryczny ciągnik e100 Vario, ale w klasie maszyn mocniejszych na razie zmian napędu nie będzie. Za to nowa gama silników Core75 wykorzystywanych m. in. w ciągnikach Fendt 700 Vario, nowej serii S firmy Valtra oraz nowym modelu flagowym firmy Massey Ferguson może być napędzana poprzez HVO, bez żadnych ograniczeń. W ten sposób AGCO próbuje zadbać o środowisko.

Zresztą prawie wszystkie obecne silniki wysokoprężne produkowane przez AGCO Power są w pełni kompatybilne z odnawialnymi paliwami HVO. W przypadku Core75 koncern poszedł o krok dalej, gdyż oprócz HVO silnik będzie mógł być w przyszłości napędzany także alternatywnymi paliwami, takimi jak wodór i gaz.

Warto także przypomnieć, że firma Valtra już od 2018 r. do baków swoich ciągników nalewa paliwo Neste MY Renewable Diesel.

Kubota i New Holland także gotowi na HVO

Na zeszłorocznych targach Bauma w Monachium firma Kubota ujawniła, że wszystkie silniki wysokoprężne Kubota mogą wykorzystywać paliwa na bazie parafiny, zgodne z europejską normą EN15940. Oznacza to, że użytkownicy pojazdów budowlanych i rolniczych Kubota mogą stosować paliwa typu GTL (paliwo produkowane na bazie gazu ziemnego) i HVO.

- HVO i GTL można zastąpić zwykłym olejem napędowym. Istnieje także możliwość mieszania ich z innymi paliwami bez pogarszania osiągów silnika – powiedział w Monachium Daniel Grant, menedżer ds. marketingu z Kubota Engines Europe

HVO wkrótce będzie standardem

Zaś w 2021 r. New Holland informował, że silniki FPT Stage V stosowane w ciągnikach serii T7 są przystosowane do paliwa HVO produkcji Biofuel Express. Zresztą FPT już w 2017 r. ogłosił, że silniki serii NEF oraz Cursor są kompatybilne z paliwem parafinowym zgodnie ze specyfikacją EN 15940.

Wymieniać producentów, którzy są gotowi na HVO powoli nie ma sensu, gdyż staje się to standardem. Wystarczy wymienić producentów silników, którzy już produkują jednostki kompatybilne z olejem HVO. Są to m. in. wspomniany wcześniej Rolls-Royce/MTU, Cummins, Mercedes, FPT, Deutz AG.

- Deutz AG ze skutkiem natychmiastowym zatwierdza całą gamę silników TCD do stosowania z alternatywnymi olejami napędowymi. Oznacza to, że parafinowe oleje napędowe, takie jak HVO, mogą być od teraz stosowane we wszystkich silnikach Deutz spełniających normę emisji Stage V, w tym w silnikach serii TCD 5.2 – napisano w komunikacie prasowym Deutz AG w grudniu 2022 r.

Orlen też będzie produkował HVO

Na świecie największym producentem HVO jest wspomniany wcześniej koncern Neste, który już w 2013 r. produkował 2 mln ton ekologicznego paliwa rocznie. Firma Neste ukończyła budowę swojej pierwszej instalacji NExBTL latem 2007 r., a drugiej w 2009 r. Inni producenci to m. in. Total, Petrobras, ConocoPhilips, REG Synthetic Fuels, ENI.

Do produkcji HVO oraz paliw takich jak benzyna E10 z 10 proc. domieszką alkoholu przymierza się Orlen. Polski koncern naftowy zapowiedział, że już w roku 2024 r. uruchomi produkcję HVO. Nowoczesna technologia uwodornienia olejów roślinnych zostanie ulokowana w Płocku kosztem ok. 600 mln zł. Wydajność instalacji HVO w Płocku szacuje się na ok. 300 tys. ton HVO rocznie. Produkt Orlenu będzie wykorzystywany także jako ekologiczne paliwo lotnicze.

W Orlenie proces uwodornienia olejów roślinnych jest znany od jakiegoś czasu, gdyż już w 2022 r. w czeskim zakładzie w Litvinowie należącym do polskiej spółki rozpoczęto wykorzystywać HVO do produkcji polimerów.

Inwestycje Orlenu były możliwe dzięki zakupowi pod koniec 2019 r. licencji i projektu bazowego na technologię uwodornienia olejów roślinnych oraz zużytych tłuszczów (UCO - Used Cooking Oil) od firmy Axens.

Wkrótce trudno będzie sobie wyobrazić działalność rolniczą bez oleju HVO

Globalne zdolności produkcyjne paliw biogenicznych rosną w szybkim tempie. Do 2025 r. wielkość światowej produkcji tego paliwa prawdopodobnie przekroczy 30 mln ton. Dla porównania, zapotrzebowanie niemieckiego sektora rolniczego na paliwo wynosi około dwóch milionów ton. To oznacza, że oleju HVO mamy pod dostatkiem dla wszystkich pojazdów, które potrzebują takiego paliwa, a nie można w nich stosować alternatywnych systemów napędowych (np. dużych maszyn rolniczych i budowlanych).

– Problemem nie jest silnik, tylko spalane w nim paliwo kopalne. Małe ciągniki o mocy do 150 KM, które nie wyjeżdżają daleko w pole, mogłyby mieć zasilanie bateryjne. Dobrze by było, gdyby zwierzęta gospodarskie i rolnicy nie musieli wdychać spalin, jednak maszyny rolnicze służące do bardziej energochłonnych zastosowań nadal będą zasilane paliwami płynnymi. HVO nie zawiera tlenu i przechowuje się lepiej niż zwykły olej napędowy. To ekologiczne paliwo można po prostu trzymać w zbiorniku po oleju kopalnym. Ma zatem ogromną przewagę nad nowymi systemami napędzanymi bateriami i wodorem, które wymagają bardzo rozbudowanej infrastruktury – mówił o HVO Patrick Ahlbrand z firmy Claas.