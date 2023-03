Chyba każdy chciałby mieć taki ciągnik..., a przynajmniej takie wrażenie odnieśliśmy na targach Agrotech, gdzie do nowego Fendta 728 Vario ledwo mogliśmy się dostać wśród tłumu oglądających go rolników. Czym nowa maszyna różni się od dotychczasowej serii 700 Vario?

Nowa seria ciągników Fendt 700 Vario 7 generacji została oficjalnie zaprezentowana jesienią 2022 r. Teraz jest już oferowana w sprzedaży.

Seria 700 Vario 7 generacji zawiera modele ciągników z silnikami AGCO Power o pojemności 7,5 l w zakresie mocy od 200 do 300 KM.

6 generacja serii 700 będzie cały czas dostępna. Nowa generacja to ciągniki wyższej mocy, ale o podobnej masie, co ma zapewnić jej dużą uniwersalność.

30,5 kg/1 KM - to stosunek masy do mocy w prezentowanym ciągniku.

Fendt 700 Vario 7 gen. w Kielcach

Jedną z nowości na stoisku marki Fendt podczas targów Agrotech w Kielcach był reprezentant nowe serii ciągników: 700 Vario 7 generacji: Fendt 728 Vario. Nowa seria to zdecydowanie inne ciągniki od maszyn 6 generacji. Różnią je silniki, przekładnia (Vario Drive) i design. W środku można znaleźć m.in. terminal Fendt One.

- Chcemy że by ten ciągnik był jak najbardziej uniwersalny, czyli z jednej strony ciągnik do lekkich prac typu: duży rozsiewacza, opryskiwacz, transport. A jednocześnie do ciężkich prac w polu, gdzie oprócz mocy potrzebujemy masy dla odpowiedniej siły uciągu. Tu stosunek masy do mocy jest dość niski, bo 30,5 kg/KM, ale są duże możliwości dociążenia - przekonuje Rafał Mikołajczak, specjalista ds. ciągników Fendt.

Traktory są już w sprzedaży, wkrótce powinniśmy je zobaczyć podczas pokazów polowych.