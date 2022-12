Niemiecki producent maszyn rolniczych coraz bardziej wkracza w świat wizji komputerowej i sztucznej inteligencji. Firma właśnie nawiązała współpracę z Track32 - specjalistą dostarczającym zaawansowane rozwiązania high-tech.

Innowacje w rozpoznawaniu obrazów coraz częściej trafiają do rolnictwa i umożliwią ich autonomiczne wykorzystanie. Wszystko dzięki wydajnym kamerom i czujnikom w połączeniu z inteligentnymi algorytmami.

Dzięki IC-Weeder AI firma Lemken wprowadziła już pielęgnację, która niezawodnie rozróżnia rośliny buraka cukrowego od chwastów. Odpowiednie oprogramowanie zostało opracowane przez holenderską firmę specjalizującą się w AgTech - Track32, w której Lemken nabył udziały.

Dlatego rodzinna firma z Niemiec wykorzystuje okazję do rozwijania technologii przyszłości we własnym zakresie, we współpracy z kompetentnym partnerem.

Koncepcja inteligentnej kamery (IC) w pielniku Stekatee automatyzuje prowadzenie w rzędach i rozpoznawanie roślin.fot. mat. prasowe

Intensywna współpraca z Track32, firmą z siedzibą w Ede w Holandii, okazała się już bardzo skuteczna w rozwoju sterowanych kamerą maszyn do pielenia. Dlatego dyrektor zarządzający Grupy Lemken, Anthony van der Ley, cieszy się, że obecna inwestycja stwarza solidne podstawy do dalszej współpracy w przyszłości.

− Takie praktyki przyspieszają rozwój inteligentnych technologii. Dla Track32 współpraca oznacza bezpieczny plan z dużym potencjałem – powiedział Anthony van der Ley, dyrektor zarządzający Lemken Grupp, który cieszy się, że ta inwestycja umożliwi nawiązanie współpracy na przyszłość.

Założyciel Track 32Joris IJsselmuiden wyjaśnia:

− Jako firma specjalizująca się w oprogramowaniu i sztucznej inteligencji opracowujemy m.in. rozwiązania dla rolnictwa i szklarni. Z firmą Lemken, jako inwestorem i klientem możemy jeszcze bardziej skoncentrować się na dalszym rozwoju naszego oprogramowania.

Dla firmy Lemken , oprócz ogromnego potencjału rynkowego, inwestycja ma jeszcze jeden cel, a mianowicie zrównoważony rozwój. Producent liczy na to, że wyposażone w ten sposób maszyny wniosą znaczący wkład w rolnictwo regeneracyjne.

O wizji zrównoważonego rolnictwa marki Lemken pisaliśmy w artykule:

Specjalistyczna wiedza Track32 pozwoli na jeszcze dokładniejsze i bardziej wszechstronne wykorzystanie narzędzi Lemken, dzięki czemu inteligentne maszyny będą mogły być sterowane nie tylko przez ludzi, ale także na przykład przez roboty. Lemken i Track32 współpracują obecnie nad kilkoma wspólnymi projektami, aby osiągnąć ten cel.