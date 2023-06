Nowy kultywator Karat 10 jest dostępny w wersji zawieszanej i półzawieszanej, o szerokościach roboczych od trzech do siedmiu m. fot. mat. prasowe

Lemken wprowadził kilka modyfikacji w swoim znanym kultywatorze. Zmienione zostały m.in. lemiesze, talerze oraz wprowadzono system do pracy na pagórkowatym terenie.

Trzybelkowy kultywator Karat 10 został wprowadzany na rynek w rozbudowanych wersjach zawieszanych i półzawieszanych. Już na pierwszy rzut oka widać, że nowa wersja różni się od poprzednich konstrukcji. A to za sprawą symetrycznie ułożonych zębów, co umożliwia łatwiejszy uciąg jednocześnie unikając ciągu bocznego - ma to szczególne znacznie, kiedy ciągnik korzysta z systemu prowadzenia. Jednocześnie gwarantowane jest intensywne mieszanie gleby.

Lemiesze w kultywatorze Karat

Cieszący się dobrą opinią kultywator Karat, oprócz zębów został udoskonalony jeszcze o kilka istotnych elementów:

Lemiesze skrzydełkowe do płytkiej uprawy zostały poszerzone. Alternatywnie do głębokiej uprawy można użyć wąskich wersji. Wszystkie lemiesze są dostępne w wykonaniu z węglików spiekanych.

Lemiesze DeltaCut mogą być używane do bardzo płytkiej uprawy. Można je szybko wymieniać, aby móc łatwo osiągnąć głębokość roboczą do 30 cm.

Centralne ustawienie zębów ma za zadanie dokładne równanie powierzchni. Na cięższych glebach, opcjonalnie można zastosować talerze równające. LEMKEN_Karat10_3.jpg

Nowa wersja Karata 10

Nowy Karat 10 jest dostępny w wersji zawieszanej i półzawieszanej o szerokości roboczej od trzech do siedmiu metrów. W przypadku modeli półzawieszanych dostępne jest hydrauliczne wspomaganie trakcji, zapewniające optymalne przenoszenie siły pociągowej, podobnie jak system ContourTrack, który zapewnia równą głębokość roboczą w terenie pagórkowatym.