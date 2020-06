Lemken zaprzestaje produkcji opryskiwaczy

Niemiecki producent z Alpen postanowił skupić się na rozwijaniu swoich sztandarowych produktów jakimi są maszyny do uprawy gleby oraz położyć większy nacisk na rozwój urządzeń do mechanicznej kontroli zachwaszczenia. W związku z tym zapadła decyzja o zaprzestaniu z końcem br. produkcji opryskiwaczy polowych.

Jak wyjaśniają przedstawiciele firmy dyskusje na temat zrównoważonej pielęgnacji upraw oraz stale rosnące wymagania regulacyjne na różnych rynkach skłoniły przedsiębiorstwo do trwałego zaprzestania produkcji konwencjonalnych opryskiwaczy polowych.

-Po ponad 10 latach działalności w tym segmencie nie osiągnęliśmy zakładanych udziałów rynkowych. Wymagania prawne na każdym z naszych rynków rosną i stają się coraz bardziej zróżnicowane. Oznacza to, że nie ma jednego standardu opryskiwacza polowego Lemken, który spełniałby nasze standardy jakości i różnorodność preferencji klientów, dzięki którym moglibyśmy osiągnąć zadowalający wzrost produkcji. Chociaż podczas ostatniej targów Agritechnica wprowadziliśmy kilka nowych, przyszłościowych modeli, a nasz zespół jest bardzo zmotywowany wspaniałym przyjęciem, wybieramy ten moment, aby w odpowiedzialny sposób odejść od naszej oferty opryskiwaczy- wyjaśnia dyrektor naczelny Anthony van der Ley.

Decyzja ta podyktowana jest również chęcią wzmocnienia i rozszerzenia swojej pozycji w obszarze maszyn do uprawy gleby, technologii siewu i produktów do pielęgnacji roślin. W ten sposób „pielęgnacja upraw” będzie w przyszłości koncentrować się na zrównoważonych rozwiązaniach do pielęgnacji upraw (w tym ostatnio wprowadzanych rozsiewaczach nawozów).

Z tego również powodu Lemken nabył 2 lata temu Steketee, holenderskiego specjalistę w dziedzinie mechanicznego odchwaszczania. Stwarza to możliwość połączenia mechanicznego zwalczania chwastów z precyzyjnym, selektywnym opryskiwaniem pasmowym lub opryskiwaniem punktowym, przyczyniając się w ten sposób do rozwiązań przyjaznych dla środowiska w porównaniu z opryskiwaniem emisyjnym.

Van der Ley dostrzega także trend zaspokajania rosnącego zapotrzebowania na mechaniczną kontrolę chwastów za pomocą inteligentnych elementów sterujących. -Steketee oferuje nie tylko szereg innowacyjnych technologii odchwaszczania, ale także najbardziej inteligentną technologię kamer na rynku. Chcemy połączyć te maszyny z naszymi rozwiązaniami cyfrowymi i dostosować je. Środowisko zmienia się teraz bardzo szybko. Właśnie dlatego rolnicy i kontrahenci pozycjonują się teraz, niezależnie od tego, czy prowadzą działalność w sposób ekologiczny, czy konwencjonalny, i wybierają najlepszy model, aby mogli prowadzić rolnictwo w sposób inteligentny i zrównoważony. Jest to temat przyszłości dla nas wszystkich, aby zapewnić globalne bezpieczeństwo żywnościowe pomimo ograniczeń środowiskowych.

Zakończenie produkcji opryskiwaczy w Haren nie oznacza jednak zamknięcia fabryki. Zostanie ona zachowana i rozbudowana w celu montażu siewników w przyszłości. Ten krok jak tłumaczą przedstawiciele firmy umożliwi przyszłą ekspansję, aby zaspokoić wzrost popytu na te produkty i stworzyć miejsce dla przyszłych modeli planowanych w obszarach siewu i siewu precyzyjnego. Uwolni również dodatkowe moce produkcyjne w głównym zakładzie w Alpen do produkcji sprzętu do uprawy gleby.

Jeśli zaś chodzi o użytkowników posiadających opryskiwacze Lemken to mają oni mieć zagwarantowaną ciągłość dostaw części zamiennych, a także stały dostęp do serwisu. Zamówienia na nowe maszyny są natomiast jeszcze przyjmowane i będą realizowane do końca roku.