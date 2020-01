Lepszy zgniot, brak ścinków sznurka, czyli nowa prasa New Holland Big Baler 1290 High Density

New Holland Agriculture wprowadza do sprzedaży nową prasę BigBaler 1290 High Density, będącą największą wielkogabarytową prasą kostkującą w tej klasie. Jak zapewnia producent, pozwala ona osiągnąć o 22 proc. wyższy stopień zgniotu niż w tradycyjnych wielkogabarytowych prasach kostkujących, co znacznie zwiększa efektywność transportu i przeładunku bel.





Maszynę wyposażono m.in. w nowy podbieracz MaxiSweep (2,35 m), którego charakteryzuje zwiększona szybkość podawania materiału roślinnego. Prasa posiada ponadto unikatową przekładnię SmartShift wyróżnioną na targach Agritechnica srebrnym medalem, która umożliwia płynne uruchomienie zespołu roboczego, a dzięki temu zwiększa komfort operatora i zabezpiecza przed przeciążeniem układ przeniesienia napędu ciągnika.

Bez ścinków sznurka

Opatentowana jest też technologia wiązania węzłów Loop Master. Umożliwia ona wydajne wiązanie węzłów, a jednocześnie zapobiega powstawianiu ścinków sznurka chroniąc przed zanieczyszczeniami paszę i środowisko. Producent wspomina o dwóch zasadniczych zaletach tego rozwiązania: z jednej strony pozwala ono wyeliminować sześć kilometrów lub 46 kg ścinków sznurka powstających w sezonie, w którym formuje się 10 000 bel; te ścinki, a z drugiej strony zapewnia ona bardzo mocne węzły, co zdecydowanie zmniejsza ryzyko pęknięcia sznurka, które denerwują każdego operatora.

Nowe sterowanie

Do stetowania prasą zastosowano czytelny interfejs użytkownika z dużym monitorem, znanym choćby z ciągników tego producenta – IntelliView IV, działający oczywiście w standardzie Isobus. Ponadto wydajność i komfort pracy BigBalerem 1290 High Density zwiększa szereg automatycznych funkcji, jak np. system IntelliCruise automatycznie regulujący prędkość jazdy ciągnika w zależności od obciążenia.

- Prasa BigBaler 1290 High Density wprowadza nowy poziom efektywności i wydajności, a także zyskowności dzięki maksymalizacji masy beli i ograniczeniu kosztów transportu i przeładunku. Jest idealną maszyną dla profesjonalnych firm świadczących usługi belowania i rolników prowadzących wielkoobszarowe gospodarstwa, którzy docenią jej zalety przekładające się na wyższą wydajność i niższe koszty posiadania – mówi Simon Nichol, dyrektor ds. produktu w segmencie maszyn zielonkowych New Holland.

O 22% wyższy stopień zgniotu

Prasa BigBaler 1290 High Density ma komorę prasowania o długości 4,05 m, w której pracuje z ogromną siłą tłok. Jak zapewnia producent, to najdłuższa komora w tej klasie maszyn. Posuw o długości 748 mm pozwolił na znacznie zwiększenie siły tłoka, która jest wyższa o 58 proc. niż w modelach Plus, co pozwoliło zdecydowanie zwiększyć stopień zgniotu.

Pierścień utrzymujący zgniot posiada na górze trzy siłowniki podwójnego działania oraz dwa z lewej i prawej stronie, co jest unikatowym rozwiązaniem. Siłowniki podwójnego działania są sterowane za pomocą dwóch pomp hydraulicznych i zapewniają pełny stopień zgniotu już w pierwszych belach przy rozpoczynaniu belowania z pustą komorą prasy.

Przekładnia SmartShift

Unikatowa koncepcja układu przeniesienia napędu, która na targach Agritechnica zdobyła srebrny medal, obejmuje dwubiegową przekładnię typu Powershift, która pozwala płynnie włączyć prasę i zapewnia 79-procentowy wzrost momentu obrotowego. Operator uruchamia prasę przy prędkości obrotowej WOM wynoszącej 850 obr./min, przekładnia SmartShift automatycznie przełącza się z 1. na 2. bieg, aby osiągnąć maksymalną prędkość obrotową koła zamachowego wynoszącą 1440 obr/min i należącą do jednej z najwyższych w tej klasie przy pełnej prędkości WOM ciągnika. Płynne uruchamianie chroni układ przeniesienia napędu ciągnika i prasy.

Samo koło zamachowe jest znacznie cięższe niż w modelach prasy BigBaler Plus i ma o 16 proc. większą średnicę, wynoszącą 1080 mm. Dzięki większej prędkości i większym rozmiarom koło zamachowe dostarcza o 230 proc. więcej energii, a to gwarantuje bardziej komfortowe i wydajne formowanie bel.

Zintegrowany w skrzyni biegów, wielotarczowy hamulec z wewnętrznym układem chłodzenia wyhamowuje i zatrzymuje tłok, gdy osiągnie on swoją optymalną pozycję startową. Służy on także jako hamulec awaryjny i umożliwia zatrzymanie tłoka w ciągu 8 sekund.

Oś tandem z amortyzacją hydrauliczną

Ciekawostką w prasie BigBaler 1290 High Density jest to, że zastosowano nową oś z hydrauliczną amortyzacją, która pozwala lepiej podążać za ukształtowaniem terenu i zapewnia lepsze rozłożenie masy pomiędzy czterema kołami, redukujące opory podczas jazdy. Hydrauliczna oś umożliwia łatwiejszy dostęp w przy konserwacji maszyny, gdyż nie ma resorów blokujących dostęp.

Ponadto maszyna ma większe ogumienie o średnicy do 1,4 m. Klienci mogą wybierać spośród dwóch rozmiarów dużych kół, które pozwalają zachować szerokość podczas jazdy po drodze poniżej 3 m.

- Wprowadzając na rynek nową prasę BigBaler 1290 High Density, New Holland inwestuje w poszerzenie swojej oferty maszyn do zbioru – mówi Carlo Lambro, prezydent marki New Holland. – Ten najnowszy model, który powstał w naszym Centrum Badawczo-Rozwojowym w belgijskim Zedelgem, jest ukoronowaniem 30-letniego doświadczenia w belowaniu i po raz kolejny podnosi poprzeczkę w zakresie wydajności maszyn, które oferujemy naszym klientom – podsumowuje.