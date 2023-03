Moda na wyróżnianie się i wyjątkowość wkracza coraz szerzej do branży maszyn rolniczych. Podczas targów Agrotech na stoisku Agros-Wrońscy prezentowany był rozrzutnik Metal-Fach Agros N275 w wyjątkowym czarnym malowaniu.

W rzeczywistości jest to znany już model Metal-Fach Rotos N275, ale wystawiona na targach czarna maszyna dostępna jest tylko w sieci dilerskiej firmy ze Strzelec Wielkich. Na razie jest to seria pilotażowa, ale prawdopodobnie tak malowane rozrzutniki wejdą na stałe do oferty Agros-Wrońscy. Znany diler planuje także poszerzenie „czarnej serii” o inne modele.

Sprawdzona konstrukcja w limitowanej wersji

– Pomysł na takie malowanie wypłynął od dilera. Diler zamówił u nas partię kilkudziesięciu rozrzutników obornika i postanowił, że po pierwsze będą czarne, a po drugie będą się nazywały tak jak ich firma czyli Agros, bo normalnie jakżeśmy go projektowali nazywał się Rotos – mówił Paweł Waleryś, kierownik produktu Metal-fach.

– Rzeczywiście edycja jest limitowania, będziemy dla tego dilera, jeśli sobie zażyczą, produkować także inne rozrzutniki w podobnym kolorze. Pomysł moim zdaniem świetny. Aktualnie jest moda na jednoosiowe rozrzutniki, które są bardzo praktyczne w polu, w trakcji. Tak malowane maszyny na wyłączność maja Agros Wrońscy i myślę, że sprzedaż będzie wyglądała dobrze – dodał.

Wystawiony w Kielcach egzemplarz miał ładowność 14 ton, pojemność skrzyni ładunkowej 12,1 m3, długość 8610 mm, wysokość załadunku 2,7 m, masę własną 5870 kg oraz deklarowane przez producenta zapotrzebowanie mocy na poziomie 100 KM.

Cena czarnego rozrzutnika Metal-Fach Agros N275 to 170 tys. zł netto.

Dodajmy jeszcze, że konstrukcja opisywanego rozrzutnika jest "sprawdzona w boju". Metal-Fach bowiem produkuje go już 12 lat.