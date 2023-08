W lipcu 2023 roku zarejestrowano 695 szt. nowych ciągników. To najgorszy miesięczny wynik w 2023 roku. Tendencja spadkowa się pogłębia, co potwierdzają dane publikowane przez CEPIK.

W lipcu nowych ciągników sprzedało się o 73 sztuk mniej niż w czerwcu tego roku i aż o 479 szt. mniej niż w lipcu 2022 roku.

Rok do roku duży spadek, bo aż o 17,4 proc.

Podsumowując siedem miesięcy tego roku pod względem sprzedaży nowych ciągników to zarejestrowano ich 5595 szt. nowych ciągników i jest to o 1177 egzemplarzy mniej niż przed rokiem. Procentowy spadek rejestracji wynosi więc już 17,4 punktów procentowych.

John Deere wciąż liderem

John Deere utrzymuje pozycje lidera. Po siedmiu miesiącach 2023 roku zarejestrowano bowiem 965 szt. ciągników tej marki. To o 53 egzemplarzy więcej niż przed rokiem. Udział rynkowy tej marki w opisywanym okresie styczeń – lipiec 2023 marki wynosi 17,2 punktów procentowych, czyli 3,8 procent więcej niż rok wcześniej.

Drugie miejsce z ilością 857 szt. zajmuje marka New Holland. I tutaj notujemy duży spadek, bo aż 281 egzemplarzy mniej niż w 2022 roku. Udział rynkowy niebieskiej marki wynosi 15,3 proc.

Na trzecim stopniu podium znalazła się japońska Kubota, notująca 629 szt. zarejestrowanych maszyn i w tym przypadku to o 24 szt. więcej niż przed rokiem. Udziały tej marki w rynku wynoszą 11,2 proc.

Czwarte miejsce zajmuje marka Deutz-Fahr. Tutaj 503 szt. zarejestrowanych ciągników, to o 96 szt. mniej niż w ubiegłym rokiem. Deutz-Fahr osiąga 9 punktów procentowych udziałów rynkowych.

Case IH zajmuje piąte miejsce z 323 sztukami zarejestrowanych maszyn, co pozwoliło tej marce na osiągnięcie 5,8 procent udziału na polskim rynku.

Liderzy w poszczególnych segmentach mocy

W okresie styczeń – lipiec 2023 roku liderem w najniższej kategorii mocy do 50 KM jest marka Kubota. W kategorii 51-100 KM prowadzi z kolei New Holland, w kategorii 101-140 KM lider to Deutz-Fahr, a w segmentowi powyżej 140 KM przewodzi marka John Deere.

Na zakończenie napiszmy jeszcze o średniej mocy nowo rejestrowanych ciągników w okresie styczeń – lipiec 2023 roku. Tutaj najwyższa średnia moc była w województwie zachodniopomorskim i wynosiła 180,1 KM. Średnią 176,1 KM odnotowano w woj. pomorskim. Z kolei ciągniki o najniższej mocy – średnia wynosząca 86,5 KM –rejestrowane są w województwie małopolskim.