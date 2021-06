Lodówka w ciągniku? To tańsze, niż myślisz!

Fala upałów nie odpuszcza, a to oznacza, iż wciąż musimy dbać o odpowiednie nawodnienie naszego organizmu. Nieocenionym wsparciem w tym zakresie są lodówki turystyczne, które z powodzeniem możemy stosować choćby w ciągniku, a dzięki temu mieć stały dostęp do chłodnych napoi. Ile kosztuje taka wygoda?

Nowoczesne ciągniki, czy kombajny zbożowe dość często są już wyposażone w lodówki, bądź w klimatyzowane schowki, aczkolwiek zdecydowana większość maszyn wciąż nie posiada takiego udogodnienia. Ten stan rzeczy możemy jednak bardzo łatwo i stosunkowo tanio zmienić.

Jaką lodówkę wybrać?

Co do zasady, lodówki turystyczne możemy podzielić na dwa typy: zasilane elektrycznie oraz na wkłady chłodzące. Te pierwsze najczęściej wyposażone są w dwa rodzaje przewodów zasilających: 12 V oraz 230 V. W praktyce oznacza to, iż może ona zostać podpięta zarówno do gniazdka zapalniczki, jak również do standardowego gniazdka sieciowego.

Z kolei lodówka wyposażona we wkłady chłodzące jest dużo prostsza w konstrukcji, gdyż obniża ona temperaturę np. napoju za pomocą wkładów, które uprzednio należy zamrozić. Dzięki temu lodówki tego typu są tańsze, a dodatkowo nie emitują absolutnie żadnego hałasu, w przeciwieństwie do urządzeń zasilanych elektrycznie.

Już za kwotę nawet 50 zł jesteśmy w stanie kupić najtańsze lodówki turystyczne i cieszyć się smakiem schłodzonego napoju w czasie pracy fot. Tomasz Kuchta

Należy również pamiętać, iż lodówki turystyczne nie są na tyle skuteczne, jak standardowe lodówki wykorzystywane np. w kuchniach. Najczęściej są one w stanie obniżyć temperaturę wewnątrz o kilkanaście stopni Celsjusza względem temperatury panującej na zewnątrz. W przypadku lodówek na wkłady chłodzące, ich zdolność do utrzymywania obniżonej temperatury zależy od ilości zastosowanych wkładów.

Ile kosztują lodówki turystyczne?

Pod względem kosztów z pewnością czeka nas miłe zaskoczenie. Biorąc pod uwagę najmniejsze lodówki turystyczne o pojemnościach ok. 20 l – będzie je najłatwiej umiejscowić w kabinie – ceny zaczynają się już od 50 zł w przypadku lodówek na wkłady chłodzące. Same wkłady na ogół wymagają osobnego dokupienia, jednak nie są drogie – kupimy je już za ok. 5 zł za sztukę (wszystkie ceny w artykule wyrażone są w wartościach brutto).

Najtańsze lodówki elektryczne znajdziemy w kwocie już nieco powyżej 100 zł. Będą to modele oferujące schłodzenie jej zawartości o 12-15 st. C względem temperatury panującej na zewnątrz w czasie ok. 2 h.

Jeśli będziemy chcieli zakupić lodówkę renomowanej marki, wówczas powyższe ceny należy kilkukrotnie zwiększyć - za kwotę ok. 300-400 zł kupimy urządzenie sygnowane logo znanego producenta, oferujące nieco lepsze parametry pracy oraz lepszą jakość wykonania.

A Wy macie jakieś patenty na chłodzenie napoi w ciągnikach? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!