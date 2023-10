Lovol i Arbos z nowościami na Agro Show

Lovol M1104 Premium to tegoroczna nowość chińskiej marki, fot. K.Pawlowski

Zgodnie z zapowiedziami na Agro Show importerzy znanych na polskim rynku marek chińskich zaprezentowali pewne nowości. Chodzi tu o ciągniki o większych mocach niż dotychczas, czyli od ok. 110 do 130 KM. Co dokładnie zobaczyliśmy w Bednarach?

O nowych ciągnikach z nieco większą mocą niż do tej pory informowaliśmy już podczas targów Agrotech w Kielcach. Wówczas na stanowisku Arbosa zaprezentowano nowy ciągnik serii 4000 o mocy maksymalnej 110 KM. W Lovolu taki traktor był zapowiadany na lato. Lovol 1104 o mocy 117 KM Między targami w Kielcach i Bednarach w ofercie firmy Elrol, importera ciągników Lovol, rozpoczęto sprzedaż maszyn serii M1104. Na targach w Wielkopolsce pokazano dwa ciągniki tej serii z kabinami Premium, w kolorze czerwonym. Jeden z ciągników posiadał ładowacz czołowy. Czytaj więcej Nowy ciągnik Lovol M1104. Co oferuje i ile kosztuje? O ciągniku tej serii już pisaliśmy. W skrócie maszyna może pochwalić się mocą 117 KM, jest wyposażona w czterocylindrowy silnik koreańskiej marki Doosan, o pojemności 3,4 l. Maksymalny moment obrotowy to 450 Nm osiągany przy 1700 obr./min. Napęd na koła jest przenoszony za pośrednictwem synchronizowanej przekładni 18/18 z mechanicznym rewersem. Pompa dysponuje maksymalnym łącznym wydatkiem 98 l/min., z tyłu wyprowadzono 3 pary szybkozłączy, a udźwig tylnego TUZ to 4700 kg. Masa własna ciągnika wynosi 4,5 t, a rozstaw osi 2370 mm. Lovol M1104 z przednim ładowaczem, fot. K.Pawłowski Kolor czerwony będzie od teraz standardem dla nieco większych mocy marki Lovol. Poza tym wersja Premium ma się odróżniać od innych chińskich marek bardzo dobrym wyposażeniem, w którego skład wchodzi m. in.: obciążniki 5 t, czterosłupkowa kabina z ogrzewaniem i wentylacją, lampy robocze LED przód i tył, przednia i tylna wycieraczka, klimatyzacja, radio. Kolor czerwony będzie od teraz standardem dla nieco większych mocy marki Lovol. Poza tym wersja Premium ma się odróżniać od innych chińskich marek bardzo dobrym wyposażeniem, w którego skład wchodzi m. in.: obciążniki 5 t, czterosłupkowa kabina z ogrzewaniem i wentylacją, lampy robocze LED przód i tył, przednia i tylna wycieraczka, klimatyzacja, radio. Cena prezentowanych ciągników w wersji Premium wynosi 192 tys. zł netto. W przyszłym roku do sprzedaży zapewne trafi Lovol M1304 o mocy 130 KM, który także będzie wykorzystywał jednostkę napędową Doosan typu D34. Arbos 5000 o mocy 130 KM Nieco dalej, na stoisku firmy Korbanek, zaprezentowano nowy ciągnik serii 5000. A dokładnie Arbosa 5130 Advance, który jest bliźniaczo podobny do ciągników marki Lovol, gdyż Arbos to w tej chwili nic innego jak druga marka w portfolio tego samego chińskiego koncernu Weichai Lovol Heavy Industry. Arbos 5130 Advance, fot. K.Pawłowski Tym razem Arbos nieco różni się z wyglądu od Lovola. Czterosłupkowa kabina ma inny, zaokrąglony kształt zwężający się ku górze, a przód nawiązuje do poprzednich modeli marki importowanej przez firmę Korbanek. Pod maską pracuje ten sam silnik co w Lovolach, czyli koreański Doosan D34, który tym razem posiada homologację na 130 KM. Przekładnia posiada aż 45 przełożeń w przód oraz 15 do tyłu i jest ona inna od tej stosowanej do tej pory. Jeśli chodzi o design to Arbos pozostał prawie taki sam jak poprzednik serii Global, fot. K.Pawłowski Poza tym pojazd posiada m. in. tylny zaczep kat. III, 4 pary wyjść hydraulicznych, przyciski do obsługi EHR na tylnych błotnikach, klimatyzację oraz kolorowy licznik i siedmiocalowy wyświetlacz. Czytaj więcej Arbos z nową serią o średniej mocy Do tego firma Korbanek proponuje 7-letnią gwarancję oraz finansowanie 0 proc. Ciągnik kosztuje prawie 254 tys. zł netto i jest dostępny od ręki. Arbos 5130 Advance, fot. K.Pawłowski Czytaj więcej Chińskie części zamienne Pacificarbide Lovol M1104 Premium, fot. K.Pawłowski Czytaj więcej Nowy kombajn Claasa w akcji. Evion 430 Classic zbiera rzepak

