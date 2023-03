Chińskie marki Lovol i Prokmar świetnie sobie radzą na rynku ciągników do 50 KM. Głównymi odbiorcami maszyn są firmy komunalne oraz sadownicze. W tej chwili firma Elrol, importer chińskich ciągników do Polski, chce zainteresować rolników traktorami o większej mocy i lepszym wyposażeniu.

Na targach Agrotech na stoisku firmy Elrol nie było jeszcze wielkich premier i nowości z Chin. Na te musimy poczekać do lata. Ale mimo to było co oglądać, bowiem oferta Elrolu jest całkiem pokaźna. W jednej z hal zaparkowano kilka najbardziej popularnych modeli Lovola i Prokmara.

Limitowany Prokmar

Naszą uwagę zwrócił ciągnik Prokmar DF50 KPP Edycja Limitowana, który odróżniał się od „kolegów” czarnym lakierem i znacznie lepszym wyposażeniem. Ciągniki o swojskiej nazwie Prokmar są produkowane przez Changzhou Dongfeng Agricultural Machinery i są wyposażone w silniki Perkinsa.

Prokmar w wersji limitowanej, fot. K.Pawłowski

Wspomniane lepsze wyposażenie to m. in. kabina Naglaka typu komfort z klimatyzacją, skrzynia 24/24 z rewersem i pełzakami (zamiast standardowej 12/12), górnym zaczepem transportowym z regulacją wysokości. Nie zabrakło także tylnej wycieraczki, której czasem próżno szukać w ciągnikach za milion. Oprócz tego standardowe wyposażenie jak tylny WOM 540/1000 włączany elektro-hydraulicznie czy napęd na cztery koła.

Pod maską niebanalnego Prokmara pracuje silnik Perkinsa o większej o 10 KM mocy niż w innych modelach DF50 (moc w ciągniku limitowanym w sumie wynosi 60 KM).

Prokmar DF50 w wersji limitowanej, fot. K.Pawłowski

Więcej mocy w Lovolach

Całość kosztuje 107 tys. zł netto (131,6 tys. zł brutto). Jest to o 30 tys. zł netto więcej niż w przypadku standardowego Prokmara DF50 KPP.

Firma Elrol główny nacisk kładzie na markę Lovol, która od zeszłego roku dysponuje już silnikami spełniającymi normę Stage V. Są to jednostki z Korei Płd. z dobrze znanej fabryki Doosan, którą z pewnością dobrze znają eksperci z rynku budowalnego oraz użytkownicy Bobcatów, bowiem do Koreańczyków należy zasłużona amerykańska marka ładowarek.

Nietypowy, bo czerwony Lovol M404, a po lewej Lovol M254 o mocy 25 KM, fot. K.Pawlowski

Wkrótce prezentacja Lovola o mocy 110 KM

Na Agrotechu oprócz popularnych modeli M404 (w nietypowym czerwonym kolorze) oraz M504 zaprezentowano także mocniejszy ciągnik M754 o mocy 75 KM. W ofercie jest także ciągnik M654 (65 KM). Ceny modelu M754 zaczynają się od 130 tys. zł netto, a M654 od 127 tys. zł netto.

Wkrótce w ofercie firmy Elrol pojawią się kolejne, większe i mocniejsze ciągniki marki Lovol, które powinny jeszcze bardziej zainteresować rolników. Będą to modele serii M o mocy 90 KM, 100 KM i 110 KM. Bliźniaczy ciągnik ma już w ofercie firma Korbanek pod postacią Arbosa serii 4000.

Lovola M1104 widzieliśmy już na wystawie EIMA w Bolonii w listopadzie 2022 r., fot. K.Pawłowski

Będzie to prosty, mechaniczny, uniwersalny i kompaktowy ciągnik, w Lovolu nazwany M1104 dla mocy 110 KM. Traktor tak samo jak mniejsze pojazdy chińskiej marki został wyposażony w renomowany, czterocylindrowy silnik marki Doosan o pojemności 3,4 l z normą Stage V. Być może na rynku pojawi się także model M1304 o mocy 130 KM.

W firmie Elrol dowiedzieliśmy, że ceny będą, jak zwykle w Lovolu, konkurencyjne i najprawdopodobniej niższe niż w bliźniaczym Arbosie.

Ciągniki Lovol parkowały także poza głównymi halami - na zdjęciu model M654, fot. K.Pawłowski