Mączka wapienna zamiast tradycyjnego wapna?

Podczas pokazów „Manewry polowe 2020” zorganizowanych przez Grupę Unia, mieliśmy okazję zobaczyć wysiew mączki wapiennej za pomocą rozsiewacza belkowego RCW 120 TD Helix. Jakie zalety i jakie ograniczenia ma wysiew takiego materiału?

Jednym z punktów pokazów polowych zorganizowanych na polach IUNG Puławy był wysiew mączki wapiennej Kujawit Premium oferowanej przez firmę Lafarge. Francuski producent działa w Polsce od 1995 r. Obecnie w niemal 50 zakładach zatrudnia blisko 1500 pracowników.

Z rolnictwem są związane dwa zakłady: jeden w okolicach Kielc, gdzie produkowane są wapna węglanowo-magnezowe Radkowit i Radkowit Premium oraz k. Inowrocławia, skąd pochodzą wapna węglanowe Kujawit i Kujawit Premium.

- Kujawit Premium (mączka wapienna) charakteryzuje się bardzo dużym rozdrobnieniem materiału – niemal całość ma ziarnistość poniżej 0,1 mm. Są badania dowodzące, że cząsteczki o takiej wielkości rozkładają się w ciągu jednego roku – mówi Tomasz Piszczatowski z Lafarge.

Pompowanie wapna z cysterny eliminuje proces załadunku ładowarką, ale potrzebna jest dobra koordynacja dostaw i wysiewu. Jak widać, pylenia nie da się całkowicie wyeliminować nawet podczas "tankowania", fot.kh

To oznacza wysoką reaktywność produktu i jego szybkie działanie. Zaletą jest też możliwość stosowania w rolnictwie ekologicznym.

- Mączka ma reaktywność na poziomie ok. 98 proc. wiec jest to wapno węglanowe o największej w tej chwili reaktywności w Polsce. Stosowana dawka przez rolników w Polsce to średnio ok. 2 t/ha – wyjaśnia Piszczatowski.

- Bardzo ważna rzecz to także bezpieczeństwo. Mączka wapienna to po prostu bardzo dobrze zmielona skała wapienna, dlatego może być też stosowana w uprawach ekologicznych – dodaje.

Zużycie wapna nawozowego sięga obecnie w Polsce ok. 5 mln ton rocznie

Bardzo dobre rozdrobnienie wapna ma więc swoje zalety agronomiczne, ale i ograniczenia. Przede wszystkim dotyczą one jej wysiewu – ze względu na pylistość, właściwie nie da się jej wysiać zwykłym rozsiewaczem tarczowym. Potrzebny jest rozsiewacz belkowy.

Wysiew mączki wapiennej rozsiewaczem belkowym RCW 120 TD Helix, fot. kh

Wapno jest transportowane za pomocą samochodów ciężarowych z naczepami typu cysterna (jak do sypkiego cementu), a następnie jest wpompowywane bezpośrednio do rozsiewacza z belką, takiego jak Unia RCW 120 TD Helix, którego pracę mogliśmy obserwować podczas „Manewrów polowych”.

Unika się więc procesu załadunku ładowarką, ale z drugiej strony w normalnych warunkach gospodarskich nie może być składowane – dowóz musi być więc doskonale skoordynowany z wysiewem.

Do cysterny wchodzi ok. 26 t nawozu. To w przypadku rozsiewacza RCW TD Helix wystarcza na dwa „tankowania”.

Wapno może być też dostarczane w big-bagach, które trzeba bardzo dobrze zabezpieczyć przed wilgocią. To może być dobrym rozwiązaniem dla mniejszych gospodarstw, które jednak muszą dysponować choćby niewielkimi rozsiewaczami ale ze żmijką (belką) rozprowadzającą, a to bardzo niepopularne u nas rozwiązanie.

Jak mówi Piszczatowski, cena za tonę oferowanej przez Lafarge mączki wapniowej jest wyższa niż tradycyjnego wapna, ale w ostatecznym rachunku – uwzględniając m.in. wyeliminowanie kosztów załadunku, wysoką reaktywność i wysiew mniejszej ilości na jednostkę powierzchni – koszt może być porównywalny.