Indyjske Mahindra Tractors to jeden z największych producentów ciągników na świecie z wolumenem ponad 100 tys. sztuk rocznie. Władze firmy ogłosiły właśnie wprowadzenie nowej globalnej generacji traktorów Oja.

Mahindra Tractors, będące rolniczą gałęzią koncernu Mahindra & Mahindra Ltd. – produkującego także m.in. samochody osobowe – wprowadza nową gamę ciągników sygnowanych nazwą Oja. Chociaż wprowadza to chyba za dużo powiedziane – ogłasza nową nazwę i zapewnia, że jeszcze w tym roku ruszy produkcja najnowszych maszyn opracowywanych pod kodową nazwą K2.

Mahindra Oja, czyli same pozytywne cechy i emocje

Nazwa Oja pochodzi od sanskryckiego słowa „Ojas”, które symbolizuje witalność, energię i siłę. Najnowsze ciągniki Mahindra Oja to zupełnie nowa, globalna platforma lekkich ciągników indyjskiej firmy, które sprzedawane będą na rynku krajowym, a także w USA, Japonii i Azji Południowo-Wschodniej. Czy trafią także do Europy? Tego jeszcze nie wiemy.

Nowe traktory Mahindra Oja powstały we współpracy japońskim przedsiębiorstwem Mitsubishi Agricultural Machinery i będą obejmowały 40 modeli, podzielonych na klasy: Subcompact, Compact, Small Utility i Large Utility.

– Przed światową premierą wersji produkcyjnej naszego najbardziej oczekiwanego programu ciągników Mahindra o nazwie kodowej K2, mam przyjemność ogłosić Oja jako premierową markę nowej gamy lekkich ciągników Mahindra. Planowane są one do wprowadzenia na rynek jeszcze w tym roku. Mahindra Oja to najlepsze w swojej klasie technologie, poprawiające wydajność i produktywność – tak anonsuje nowy produkt Hemant Sikka, prezes Mahndra Tractors.

Nowoczesna fabryka traktorów, największa w Azji Południowej

Ciągniki Mahindra Oja będą produkowane wyłącznie w fabryce w indyjskim mieście Zahirabad, w stanie Telangana. To najmłodszy zakład produkcyjny Mahindry i największy na terenie Azji Południowej, w który koncern zainwestował blisko 10,87 miliarda rupii (130 milionów dolarów). Tam produkowane są aktualnie ciągniki najnowszych serii Jivo i Yuvo, i od niedawna nowej gamy Plus.

Ponadto możliwości technologiczne tej nowoczesnej fabryki umożliwiają produkowanie ponad 330 różnych wariantów ciągników o mocach od 30 do 100 KM. Około 65 proc. ciągników zjeżdżających z jej taśm eksportowanych jest na cały świat.

Niestety na chwilę obecną koncern Mahindra & Mahindra nie opublikował żadnych zdjęć nowych traktorów Oja, ani specyfikacji technicznych, ale jeśli tylko takowe się pojawią nie omieszkamy ich opublikować.