Mahindra "rządzi" na rynku ciągników w Indiach

Hindusi ogólnie stawiają na własnych producentów. W pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedających się marek w tym kraju, oprócz Mahindry, znalazło się jeszcze aż pięciu tamtejszych producentów. Dużą sprzedaż mają też John Deere i New Holland.





W roku obrotowym 2019-20, który trwa w Indiach od 1 kwietnia do 31 marca właścicieli znalazło 709 002 nowych ciągników. W porównaniu do poprzedniego okresu (786 381 szt.) oznacza to spadek o 9,8 punktów procentowych. Poniżej prezentujemy najlepszą „10” na rynku indyjskim.

Miejsce 1. Mahindra

Fot. mat. prasowe

Lider od lat jest tylko jeden. Mahindra ze sprzedażą 291 901 szt. nowych ciągników – spadek o 7,9 proc. rok do roku – ten producent „rządzi i dzieli” w byłej brytyjskiej kolonii.

Miejsce 2. TAFE (TAFE, MF, Eicher i IMT)

Fot. mat. prasowe

Kolejny indyjski producent TAFE sprzedał 120 151 ciągników, co stanowi spadek o 17 proc. (o 24 542 szt.) w stosunku do poprzedniego okresu.

Miejsce 3. Sonalika

Fot. mat. prasowe

Trzecie miejsce, trzecia lokalna marka – 82 959 szt., mniej o 13,6 proc. (13 018 szt.). Przypomnijmy, że ten producent sprzedaje ciągniki pod markami: krajową Sonalika i zagraniczną Solis. Te drugie są dostępne również w Polsce.

Miejsce 4. Escorts Group (Farmtrac i Powertrac)

Fot. mat. prasowe

Za podium nic się nie zmienia w temacie producentów indyjskich: Escort Group – 82 252 ciągniki (- 11,6 procent).

Miejsce 5. John Deere

Fot. mat. prasowe

Pierwsza zagraniczna firma, czyli amerykański potentat John Deere znalazł się dopiero na piątej pozycji notując „zaledwie” 32 322 nowych rejestracji, czyli mniej o 0,3 proc. (190 jednostek) niż w poprzednim roku budżetowym.

Miejsce 6. New Holland

Fot. mat. prasowe

Następny mocny globalny gracz. New Holland zajmuje szóste miejsce z liczbą 26 745 sztuk, co oznacza spadek o 14,4 proc. (4 510 szt.).

Miejsce 7. Kubota

Fot. mat. prasowe

Japończycy "upłynnili" w Indiach łącznie 12 924 nowe jednostki i jako jedyni w pierwszej „10” zanotowali duży wzrost – plus 18,8 proc. (2 046 szt.). Niedawno pisaliśmy o ruchach Kuboty w Indiach, które mają na celu ten wzrost jeszcze znacznie powiększyć.

Miejsce 8. VST

Fot. mat. prasowe

Przedostatni na liście indyjski producent VST znalazł nabywców na 6 703 nowe traktory, co stanowi spadek o 11,5 proc. (867 szt.).

Miejsce 9. Deutz-Fahr

Fot. mat. prasowe

Czwarta zagraniczna firma wśród najlepszej indyjskiej „10” to Deutz-Fahr z wynikiem 4 102 nowych rejestracji, 161 mniej niż rok wcześniej.

Miejsce 10. Force

Fot. mat. prasowe

Tak jak stawkę otwierał, tak i ją zamyka indyjski producent. Ciągniki Force sprzedały się w ilości 3 224, 482 mniej porównując do roku 2018-19.

Te interesujące dane opublikował portal mechaman.nl.

Na zakończenie napiszmy jeszcze jak kształtowała się łączna sprzedaż nowych ciągników w Indiach w ubiegłych latach: 2019-20 – 709 002 szt., 2018-19 – 786 381, 2017-18 – 711 478 i 2016-17 – 582 884 egzemplarzy. Te liczby robią wrażenie!